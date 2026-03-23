Erol Köse'nin yardımcıları kimdir? Erol Köse ölmeden önce yardımcılarına ne dedi, evden mi yolladı, neden evden yolladı?

Erol Köse'nin son anlarında yanında kimlerin bulunduğu ve yardımcılarıyla olan konuşmaları, merak konusu haline geldi. Ölmeden önce evden gönderildiği iddiaları, "bunu neden yaptı?" sorusunu gündeme taşıdı. Hayranları ve takipçileri, Köse'nin bu kararıyla ilgili bilinmeyenleri öğrenmek için gelişmeleri yakından izliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EROL KÖSE ÖLDÜ MÜ?

Evet, bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.

EROL KÖSE NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Köse'nin Maslak'taki 16. katta bulunan evinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Köse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

EROL KÖSE ÖLMEDEN ÖNCE YARDIMCILARINI EVDEN Mİ YOLLADI?

Erol Köse'nin ölümünden kısa süre önce evde çalışan yardımcısına, "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" dediği öğrenildi. Yardımcının evden ayrılmasının ardından yaklaşık 20 dakika içinde olayın gerçekleştiği ifade edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Köse'nin ölümüne ilişkin detaylar yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

EROL KÖSE ÖLMEDEN ÖNCE YARDIMCILARINA NE DEDİ?

EROL KÖSE KİMDİR?

21 Eylül 1965 yılında Elazığ'da doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış yapımcı ve eski şarkıcılarından biri. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle yapımcılık kariyerine başladı.

Asker emeklisi Abdülkadir ile Zülfi'nin çocuğu olan Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken müzik sektörüne girmişti. 2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.