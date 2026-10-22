Erol Ayçiçek kimdir? Fethiyespor'dan A Milli Takım'a giden kaleci antrenörü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sergen Yalçın, 22 Ekim 2026'da düzenlenen imza töreniyle A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne resmen başladı. Aynı gün açıklanan dokuz kişilik teknik ekipteki isimlerden biri Süper Lig'den değil, 2. Lig'den geldi: Fethiyespor'un kaleci antrenörü Erol Ayçiçek.

Muğla ekibi Fethiyespor, yaptığı açıklamada Ayçiçek'in A Milli Takım kaleci antrenörlüğüne getirildiğini duyurdu ve yeni görevinde başarı diledi.

EROL AYÇİÇEK MİLLİ TAKIMDA HANGİ GÖREVE GETİRİLDİ?

Erol Ayçiçek, A Milli Takım'da kaleci antrenörü olarak çalışacak. Sergen Yalçın'ın dokuz kişilik ekibinde bu görev için seçilen tek isim o.

EROL AYÇİÇEK KİMDİR?

Erol Ayçiçek, kaleci antrenörlüğü yapan bir futbol teknik adamı. Milli takıma gelmeden önce TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'un kaleci antrenörüydü. Muğla ekibinde teknik direktör Mustafa Ceviz'in yardımcıları arasında da yer aldı.

EROL AYÇİÇEK HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?

Erol Ayçiçek, Fethiyespor'dan önce Süper Lig'de Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte Sergen Yalçın'ın teknik ekibindeydi. Fethiyespor'un oynadığı 2. Lig, Türk futbolunda Süper Lig ve 1. Lig'in ardından gelen üçüncü kademe.

EROL AYÇİÇEK SERGEN YALÇIN İLE NEREDE ÇALIŞTI?

Erol Ayçiçek, Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta çalıştı. Yalçın milli takımın başına geçince eski ekip arkadaşını yeniden yanına aldı ve Ayçiçek, Fethiyespor'daki görevinden milli takıma geçti.

SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİNDE KİMLER VAR?

Ekibin koordinatörü Serhat Mert. Yardımcı antrenör Murat Kaytaz olacak; atletik performans tarafında Prof. Dr. Niyazi Eniseler ile Dr. Emre Gürbüz çalışacak. Maç ve performans analizini Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner yapacak, Muhammet Nuri Püren de yardımcı analist olarak ekipte yer alacak. Kalecilerden Erol Ayçiçek sorumlu.

Sergen Yalçın, Vincenzo Montella'nın ayrılmasıyla boşalan göreve getirildi.