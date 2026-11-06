Ernest Poku kimdir? Celtic'e karşı penaltıyı kazanıp Orkun'a asist yaptı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında 5 Kasım 2026 akşamı Glasgow'da Celtic'e 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların attığı iki golün ikisinde de aynı oyuncunun payı vardı: Hollandalı kanat Ernest Poku.

Ağustos sonunda Leverkusen'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, maçın ardından X'te gündem listesine girdi.

ERNEST POKU CELTIC MAÇINDA NE YAPTI?

Ernest Poku, Celtic maçında Beşiktaş'a penaltı kazandırdı ve 86. dakikadaki beraberlik golünün pasını verdi. İlk yarı golsüz bitti. 52. dakikada ceza sahasında Lotomba'nın müdahalesiyle yerde kalan Poku penaltıyı kazandı, Junior Olaitan da 54. dakikada skoru 1-0 yaptı.

Celtic, Callum Osmand ve Camilo Duran'ın golleriyle 2-1 öne geçti. Poku sol kanattan topu Orkun Kökçü'ye bıraktı, ceza sahası dışından vuran Orkun 86. dakikada skoru eşitledi. Bir dakika sonra Camilo Duran ikinci golünü attı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.

ERNEST POKU KİMDİR?

Ernest Poku, Bayer Leverkusen'den kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Hollandalı kanat oyuncusu. Hollanda'nın 21 yaş altı milli takımında 21 maça çıktı.

Beşiktaş'ın resmi sitesine konuşan Poku, kulübü taraftarların etkisi ve Süper Lig'deki rekabet yüzünden seçtiğini söyledi. Havalimanında gece yarısı karşılanmasından da etkilendiğini anlattı.

ERNEST POKU NERELİ?

Ernest Poku, Almanya'nın Hamburg kentinde doğdu. Gana kökenli oyuncu Hollanda'da büyüdü; futbola Amsterdam'da SV Robinhood ve FC Amsterdam altyapılarında başladı.

ERNEST POKU KAÇ YAŞINDA?

Ernest Poku 22 yaşında. 28 Ocak 2004'te doğdu.

ERNEST POKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ernest Poku, 2019'da AZ Alkmaar altyapısına geçti. A takımdaki ilk maçına 14 Ağustos 2021'de RKC Waalwijk karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. 2022-23 sezonunda UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan AZ kadrosunda 8 gol attı, Eredivisie'deki ilk golünü ise 28 Nisan 2024'te NEC Nijmegen'e attı.

AZ formasıyla dört sezonda 79 resmi maça çıkıp 6 gol atan Poku, 2024-25 sezonunda Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la üç kez karşılaştı. 2025 yazında 10 milyon euro bonservisle Bayer Leverkusen'e transfer oldu ve 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Bundesliga'daki ilk sezonunda 29 maçta 5 gol attı, 5 asist yaptı.

ERNEST POKU BEŞİKTAŞ'A NASIL GELDİ?

Ernest Poku, 27 Ağustos 2026'da Leverkusen'den bir yıllığına kiralandı. Anlaşmaya göre belirli şartlar oluşursa Beşiktaş oyuncuyu satın almak zorunda. Poku, kulübün bu sezonki 8. transferi ve tarihindeki 205. yabancı futbolcusu oldu. Ryan Babel, Jeremain Lens ve Wout Weghorst'tan sonra Beşiktaş forması giyen dördüncü Hollandalı da o.

Siyah-beyazlı formayla ilk golünü eylülde Avrupa Ligi'nde Marsilya'nın 4-1 yenildiği maçta 81. dakikada attı.