Ermenistan Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, Ermenistan Güney Kıbrıs nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00'de Erivan'daki Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayın hakkına sahip bir kanal bulunmuyor. İşte Ermenistan Güney Kıbrıs maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

ERMENİSTAN GÜNEY KIBRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ermenistan Güney Kıbrıs maçı, Türkiye'de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak.

ERMENİSTAN GÜNEY KIBRIS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Ermenistan Güney Kıbrıs maçının Türkiye'de resmi bir canlı yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın gelişmelerini canlı skor uygulamaları ve ülkelerin futbol federasyonlarının resmi sosyal medya hesapları üzerinden izleyebilir.

ERMENİSTAN GÜNEY KIBRIS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ermenistan Güney Kıbrıs maçının Türkiye'de yayıncısı olmadığı için şifresiz ya da şifreli bir yayın seçeneği bulunmuyor.

ERMENİSTAN GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan Güney Kıbrıs maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

ERMENİSTAN GÜNEY KIBRIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasındaki karşılaşma, Erivan'daki Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.

ERMENİSTAN GÜNEY KIBRIS MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.