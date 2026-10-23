Erkan Yürüşan kimdir, Erkan Yürüşan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Erkan Yürüşan, Londra’da yaşayan ve sosyal medya platformu X üzerinde özellikle Fenerbahçe gündemine dair paylaşımlarıyla tanınan bir isim. Kendisini, Fenerbahçe odaklı yayınlar yapan FFTV adlı oluşumun kurucu ortağı olarak tanıtıyor. İşte Erkan Yürüşan hakkında bilinenler.

ERKAN YÜRÜŞAN KİMDİR?

Erkan Yürüşan, sosyal medyada futbol ve özellikle Fenerbahçe üzerine içerik üreten bir isim. X hesabındaki tanıtımında, Fenerbahçe’ye yönelik yayınlar yapan FFTV’nin kurucu ortağı olduğunu belirtiyor. Yürüşan, X üzerinde düzenlediği sesli sohbet yayınlarıyla da biliniyor ve bu yayınlarda Fenerbahçe’nin güncel gelişmelerini takipçileriyle tartışıyor.

ERKAN YÜRÜŞAN NERELİ?

Erkan Yürüşan, X hesabında Londra’da yaşadığını belirtiyor. Profilinde hem Türk hem de İngiliz bayrağının yer alması, Yürüşan’ın Türkiye ile İngiltere arasında bir bağı bulunduğunu gösteriyor. Ancak doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

ERKAN YÜRÜŞAN KAÇ YAŞINDA?

Erkan Yürüşan’ın yaşı ve doğum tarihine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ERKAN YÜRÜŞAN’IN MESLEĞİ NE?

Erkan Yürüşan, kendisini FFTV’nin kurucu ortağı olarak tanımlıyor ve sosyal medyada futbol yorumculuğu ile içerik üreticiliği yapıyor. Yürüşan’ın bunun dışındaki mesleki geçmişine dair kamuoyuna açık ayrıntılı bir bilgi yer almıyor.