Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli?

Erkan Petekkaya, yer aldığı dizi ve filmlerle Türk televizyonlarının tanınan isimleri arasında yer alıyor. Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Başarılı oyuncunun kariyer yolculuğu ve hayatına dair detaylar yeniden merak konusu olurken, izleyiciler hakkında daha fazla bilgi aramaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1998 yılından itibaren aktif olarak ekranlarda yer alan Petekkaya, özellikle “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Paramparça” ve “Dila Hanım” gibi yapımlardaki performanslarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Kariyerine devlet tiyatrolarında başlayan oyuncu, zamanla televizyon ve sinema projelerinde başrol oyuncusu olarak öne çıkmıştır.

ERKAN PETEKKAYA KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Erkan Petekkaya, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

ERKAN PETEKKAYA NERELİ?

Erkan Petekkaya, Elazığ doğumludur. Çocukluk ve eğitim hayatının bir kısmını İstanbul’da geçirmiştir.

ERKAN PETEKKAYA’NIN KARİYERİ

Sanat hayatına Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda başlayan Erkan Petekkaya, uzun yıllar sahne deneyimi kazanmıştır. Televizyon kariyerine 1998’de başlayan oyuncu, “Aynalı Tahir” dizisinde ilk başrol deneyimini yaşamıştır.

2000’li yıllardan itibaren “Beyaz Gelincik”, “Sessiz Fırtına”, “Son Bahar” gibi dizilerde rol alarak popülerliğini artırmıştır. En büyük çıkışını ise 2010–2012 yılları arasında yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki Ali Kaptan karakteriyle yapmıştır.

Daha sonraki yıllarda “Paramparça”, “Kırmızı Oda”, “O Kız” gibi projelerde yer alarak kariyerini sürdürmüş; sinema filmleri ve internet dizilerinde de rol almıştır.