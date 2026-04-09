Erik ne zaman çıkar, erik çıktı mı, 2026 erik kaç TL?

Mutfakların en sevilen meyvelerinden biri olan yeşil erik, 2026 yılında da sosyal medyanın ve arama motorlarının en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Henüz tam hasat dönemi başlamamış olsa da, "2026 erik çıktı mı?" sorgusuyla internette araştırma yapan tüketiciler, sınırlı sayıda satışa sunulan turfanda fiyatlarıyla karşılaşıyor. Mersin ve Antalya’daki örtü altı üretimden gelen ilk erikler, yüksek gramaj fiyatlarıyla dikkat çekerken; açık alanda yetişen meşhur can eriğinin ne zaman sofralarımıza konuk olacağı belli oldu. Erik mevsimine dair merak edilen tüm detaylar ve en güncel piyasa bilgileri haberimizde...

2026 ERİK MEVSİMİ BAŞLADI: YEŞİL ERİK TEZGAHLARDA GÖRÜNDÜ MÜ?

Baharın gelişiyle birlikte sofraların en çok özlenen meyvesi olan yeşil erik için beklenen gün geldi. Kütür kütür dokusu ve ekşi tadıyla yediden yetmişe herkesin favorisi olan can eriği, 2026 yılında da arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Vatandaşlar büyük bir merakla "Erik çıktı mı?" sorusuna yanıt ararken, müjdeli haber güney illerimizden geldi.

İLK HASAT MERSİN’DEN: TURFANDA ERİKTE İLK ADIM

2026 yılı erik sezonunun startı, her yıl olduğu gibi yine Mersin ve Antalya’nın örtü altı üretim alanlarından verildi. Serada yetişen ilk turfanda erikler, kısıtlı miktarda da olsa büyükşehirlerdeki lüks manavların raflarında yerini almaya başladı. Ancak üretim miktarının henüz düşük olması nedeniyle, ilk çıkan erikler genellikle gramla veya küçük paketler halinde satışa sunuluyor.

YEŞİL ERİK NE ZAMAN BOLLAŞACAK VE UCUZLAYACAK?

Peki, herkesin merakla beklediği o bol ve uygun fiyatlı erik dönemine ne zaman gireceğiz? Uzmanlar ve üreticiler, açık alan hasadının Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı başı itibarıyla hız kazanacağını öngörüyor. Özellikle can eriği olarak bilinen türün, Mayıs ayının ortalarına doğru pazar tezgahlarında bollaşması ve fiyatların her bütçeye uygun seviyelere gerilemesi bekleniyor.

2026 ERİK FİYATLARI NE DURUMDA?

Sezonun ilk ürünleri olması sebebiyle turfanda erik fiyatları şu an için oldukça yüksek seyrediyor. "Altınla yarışıyor" tabirinin kullanıldığı ilk hasat fiyatları, ürün miktarı arttıkça kademeli olarak düşüşe geçecek. Erik tutkunlarının, hem lezzetin tam oturması hem de fiyatların dengelenmesi için Mayıs ayının ilk haftasını beklemesi tavsiye ediliyor. Eğer aşırı bir sıcaklık veya don olayı yaşanmazsa, 2026 yılının erik açısından oldukça bereketli bir yıl olacağı tahmin ediliyor.