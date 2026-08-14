Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir? Özlem Gültekin kaç yaşında, nereli?

Özlem Gültekin, tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıydı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan eğitim hayatını uzmanlıkla sürdüren Gültekin, farklı sağlık kuruluşlarında görev yaptıktan sonra İzmir'de kendi kliniğinde çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılında Erhan Çelik ile evlenen Gültekin’in vefat haberi, ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

ÖZLEM GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDAYDI?

1977 doğumlu olduğu belirtilen Op. Dr. Özlem Gültekin, 2026 yılı itibarıyla 48-49 yaşlarındaydı. Gültekin’in doğum gününün hangi tarihte olduğu kamuya açık biyografik bilgilerde net olarak belirtilmediği için kesin yaşı doğum tarihi üzerinden değerlendirilmelidir.

ÖZLEM GÜLTEKİN NERELİ?

Özlem Gültekin’in doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuya açık kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor. Eğitim ve meslek hayatının önemli bölümünü İzmir'de sürdüren Gültekin, burada kendi kliniğinde de görev yaptı.

ÖZLEM GÜLTEKİN'İN EĞİTİM HAYATI

Özlem Gültekin, 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı. 2000 yılında mezun olan Gültekin, aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda derece elde ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimine başladı.

Uzmanlık eğitiminin ardından 2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yapan Gültekin, meslek hayatının devamında farklı hastanelerde çalışmalarını sürdürdü.

ÖZLEM GÜLTEKİN'İN KARİYERİ

Gültekin, 2006-2009 yılları arasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamladı. Daha sonra İzmir'deki özel sağlık kuruluşlarında görev yapan Gültekin, ilerleyen yıllarda kendi kliniğini kurarak kadın hastalıkları ve doğum alanında çalışmalarını sürdürdü.

Hekimliğinin yanı sıra pilotlukla da ilgilenen Gültekin’in PPL pilotluk sertifikasına sahip olduğu ve uçak kullanmayı hobi olarak sürdürdüğü bilgisi de biyografisinde yer aldı.

ÖZLEM GÜLTEKİN VE ERHAN ÇELİK NE ZAMAN EVLENDİ?

Özlem Gültekin ile televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Erhan Çelik, 2019 yılında evlendi. Çiftin 2020 yılında Ali Boran isimli bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Bir süredir devam eden boşanma sürecinin ardından Gültekin’in vefat haberi geldi. Ölüm haberinin ardından çiftin evliliği ve özel yaşamına ilişkin detaylar da yeniden gündeme taşındı.

ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Op. Dr. Özlem Gültekin’in İzmir'deki kliniğinde aniden rahatsızlandığı ve ağır bir kalp krizi geçirdiği belirtildi. Yanında bulunan doktor meslektaşlarının müdahalesine rağmen Gültekin’in kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.

ÖZLEM GÜLTEKİN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Özlem Gültekin’in cenazesinin 14 Ağustos 2026 Cuma günü ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı bildirildi. Gültekin’in cenazesi, cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.