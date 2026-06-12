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Eren Yorulmaz tutuklandı mı? SON DAKİKA! Eren Yorulmaz neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Eren Yorulmaz tutuklandı mı? SON DAKİKA! Eren Yorulmaz neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?
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Eren Yorulmaz tutuklandı mı? Son dakika gelişmesine göre İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Eren Yorulmaz hakkında verilen karar gündeme geldi. “Eren Yorulmaz neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?” soruları araştırılırken, mahkeme tarafından verilen tutuklama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Eren Yorulmaz neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Eren Yorulmaz hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Eren Yorulmaz tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin ayrıntılar ve gelişmeler haberimizde...

EREN YORULMAZ TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Eren Yorulmaz, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Eren Yorulmaz hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

EREN YORULMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

Eren Yorulmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorulmaz hakkında, dosyada yer alan iddialar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Eren Yorulmaz ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız ve Ramos Correira yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşe Gül Akın:

avrupa da böyle biri tutuklanırsa medya fırtınası kopard ama bizde sadece haber oluyo sonra geçiştiriyo

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Haber YorumlarıNihal Kaplan:

bu kadar ünlü kişi nasıl bu işe bulaşıyor ya aman tanrım güvenlik açısından çok ciddi bir durum bence devlet bu tarz operasyonları daha sık yapmalı yoksa ne bileyim daha da kötüleşir bu işler

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Haber YorumlarıElif Yalnız:

ne yapacak ki adam şimdi işte hapis yatacak

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