Eren Yorulmaz tutuklandı mı? SON DAKİKA! Eren Yorulmaz neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Eren Yorulmaz neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Eren Yorulmaz hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Eren Yorulmaz tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin ayrıntılar ve gelişmeler haberimizde...

EREN YORULMAZ TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Eren Yorulmaz, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Eren Yorulmaz hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

EREN YORULMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

Eren Yorulmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorulmaz hakkında, dosyada yer alan iddialar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Eren Yorulmaz ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız ve Ramos Correira yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.