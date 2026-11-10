Eren Ören kimdir? Tabii'nin Fenomen dizisinde Derya Pınar Ak'ın partneri oldu

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Tabii'nin yeni dizisi Fenomen (Kırık Ekran) için kamera 12 Kasım 2026'da dönmeye başlıyor. Başrolde Derya Pınar Ak'ın karşısında Eren Ören var. Kardeşlerim'in Kaan'ı olarak tanınan oyuncu, son olarak NOW'daki Yeraltı'nda Cihan rolüyle ekrandaydı.

Derya Pınar Ak için de bu, Star TV'deki Çirkin'in eylül sonunda final kararı almasından sonraki ilk proje.

EREN ÖREN FENOMEN DİZİSİNDE KİMİ OYNAYACAK?

Eren Ören, Fenomen'de Borderline adlı karakteri oynayacak. Derya Pınar Ak ise dizide Peri rolünde.

10 bölüm olarak planlanan dizinin yönetmeni Hülya Gezer, yapımcısı Gür Medya. Hikâye İstanbul'un yoksul mahallelerinde başlıyor ve sosyal medyaya uzanıyor; şöhretin, paranın ve internetteki güç ilişkilerinin karanlık tarafı aşk, ihanet ve suç üzerinden anlatılıyor. Kadroda Bahar Şahin, Olgun Toker, Osman Sonant, Tamer Levent, Ece Dizdar, Dinç Daymen ve Ozan Uçar da var.

FENOMEN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fenomen'in yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ekip 12 Kasım'da okuma provası için bir araya gelecek, çekimler de aynı gün başlayacak.

EREN ÖREN KİMDİR?

Eren Ören dizi ve sinema oyuncusu. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi; oyunculuk eğitimini de üniversite yıllarında aldı. Mezun olduktan sonra oyunculuğa yöneldi, reklam filmlerinde oynadı. Seslendirme de yapıyor.

Geniş kitle onu Kardeşlerim'deki Kaan rolüyle tanıdı. Ekran dışında binicilik ve kayakla ilgileniyor.

EREN ÖREN KAÇ YAŞINDA?

Eren Ören 28 yaşında. Ocak 1998'de doğdu.

EREN ÖREN NERELİ?

Eren Ören İstanbul doğumlu, ama çocukluğunun büyük bölümü İzmit'te geçti. Annesi Giresunlu, babası İzmitli.

EREN ÖREN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Eren Ören'in ilk işleri arasında Hizmetçiler, Kırmızı Oda ve Geçen Yaz var. Onu tanınır yapan rol Kardeşlerim'deki Kaan oldu.

Sonraki yıllarda Üç Kız Kardeş ve Gözleri Karadeniz'de oynadı. 2026 baharında, sezon finalinden kısa süre önce NOW'un Yeraltı dizisinin kadrosuna Azize'nin oğlu Cihan olarak katıldı.