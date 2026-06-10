Eren Elmalı kimdir? Defans Eren Elmalı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Eren Elmalı kimdir? Süper Lig’in öne çıkan sol beklerinden biri olan Eren Elmalı, Galatasaray’daki performansı ve milli takım tecrübesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yaşına rağmen önemli maçlarda sorumluluk alan futbolcunun kariyerindeki yükseliş futbol gündeminde geniş yer buluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EREN ELMALI KİMDİR?

Eren Elmalı, Süper Lig’de forma giyen Türk millî futbolcudur. Sol bek mevkiinde görev yapan Elmalı, özellikle Galatasaray’daki performansıyla dikkat çeken genç ve dinamik bir savunma oyuncusu olarak öne çıkmaktadır. Kariyerine altyapıdan başlayan futbolcu, kısa sürede Süper Lig ve milli takım seviyesine yükselmiştir.

EREN ELMALI KAÇ YAŞINDA?

Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli tecrübeler kazanmıştır.

EREN ELMALI NERELİ?

Eren Elmalı, İstanbul’un Kartal ilçesinde doğmuştur. Futbol kariyerine de yine İstanbul’da başlamış ve altyapı dönemini Türkiye’nin farklı kulüplerinde geçirmiştir.

EREN ELMALI’NIN KARİYERİ

Eren Elmalı, futbol kariyerine Kartalspor altyapısında başlamış, ardından Kasımpaşa altyapısına transfer olmuştur. Profesyonel seviyeye Kasımpaşa’da çıkan oyuncu, Silivrispor’da kiralık olarak forma giymiştir. Daha sonra Trabzonspor’a transfer olarak Süper Lig’de kendini kanıtlayan Elmalı, 2025 yılında Galatasaray’a imza atmıştır. Sol bekteki etkili performansı, hücuma katkısı ve istikrarlı oyunu ile dikkat çeken Eren Elmalı, Türkiye A Millî Takımı’nda da forma giymektedir.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Eren Elmalı’nın 2026 Dünya Kupası’nda forma giyip giymeyeceği, Türkiye A Millî Takımı’nın turnuva kadrosuna bağlı olarak netleşecek. Sol bek mevkisinde görev yapan ve Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Elmalı, teknik ekibin geniş kadro planlamasında yer alan isimler arasında gösteriliyor.

Savunmanın solunda rekabetin yüksek olduğu millî takımda, Elmalı’nın form durumu ve sezon içindeki istikrarı belirleyici olacak. Özellikle büyük maçlardaki performansı yakından takip edilirken, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı futbol kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.