Erden Timur tutuklandı mı?

Erden Timur tutuklandı mı?
Güncelleme:
Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur mahkemeye sevk edildi. Peki, Erden Timur tutuklandı mı?

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da bulunduğu 26 kişi adliyeye sevk edilmişti. Peki, Erden Timur tutuklandı mı?

ERDEN TİMUR TUTUKLANDI MI?

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Galatasaray eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ''Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken emniyet müdürlüğünden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.'' denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
