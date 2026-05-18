Erdem Şanlı kimdir? Erdem Şanlı kaç yaşında, nereli?

Erdem Şanlı, son yıllarda yer aldığı dizi ve film projeleriyle dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor. “Ateş Kuşları”, “Son Yaz” ve “Yasak Elma” gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Şanlı’nın hayatı, yaşı ve memleketi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Erdem Şanlı, sinema ve dizi projelerinde yer alan Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine kamera arkasında reji çalışmalarıyla başlayan Şanlı, daha sonra oyuncu koçluğu desteği alarak ekran önüne geçmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında “Vatanım Sensin” dizisiyle yaşamış, ardından birçok dizi ve filmde farklı karakterlere hayat vermiştir. “Yasak Elma”, “Son Yaz”, “Kırmızı Oda” ve “Ateş Kuşları” gibi yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.

ERDEM ŞANLI KAÇ YAŞINDA?

Erdem Şanlı, 2 Eylül 1996 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

ERDEM ŞANLI NERELİ?

Başarılı oyuncu İzmir doğumludur. Aynı zamanda Boşnak kökenli bir aileden gelmektedir.

ERDEM ŞANLI’NIN KARİYERİ

Erdem Şanlı, İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a gelmiş ve eğitim süreciyle birlikte medya sektörüne adım atmıştır. İlk olarak kamera arkasında reji alanında görev almış, ardından oyuncu koçluğu yaparak oyunculuk alanına yönelmiştir.

2018 yılında “Vatanım Sensin” dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Şanlı; “Avlu”, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Yasak Elma”, “Son Yaz”, “Kırmızı Oda”, “Aşk Mantık İntikam”, “İçimizdeki Ateş”, “Sınır”, “Limit” ve “Ateş Kuşları” gibi birçok yapımda rol almıştır. Sinema tarafında ise “Kovala” ve “Dreamcoin” gibi projelerde yer almıştır.

Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde farklı karakterlerle yer alan Erdem Şanlı, Türk dizi sektöründe yükselen isimler arasında gösterilmektedir.