Erdal Beşikçioğlu çıktı mı, hapiste mi?

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Erdal Beşikçioğlu’nun tahliye edildiğine dair bir bilgi bulunmuyor. Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 3 Ağustos 2026’da tutuklanan Beşikçioğlu’nun tutukluluk halinin devam ettiği biliniyor. Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddediyor. İşte Erdal Beşikçioğlu’nun hukuki sürecine dair bilinenler.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ÇIKTI MI?

Hayır. Erdal Beşikçioğlu’nun tutukluluğunun sona erdiğine ya da tahliye edildiğine ilişkin resmi bir bilgi ya da karar bulunmuyor. Beşikçioğlu, son bilgilere göre tutuklu olarak yargılama sürecini bekliyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU HAPİSTE Mİ?

Evet. Erdal Beşikçioğlu, 3 Ağustos 2026’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Basına yansıyan bilgilere göre Beşikçioğlu, tutuklanmasının ardından Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ndeki ihale ve bütçe işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 kişi 30 Temmuz 2026’da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40’ı, aralarında Beşikçioğlu’nun da bulunduğu kişiler olmak üzere tutuklandı. Beşikçioğlu’na ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalar yöneltildi.

BEŞİKÇİOĞLU İDDİALARI REDDETTİ

Erdal Beşikçioğlu, ifadesinde kendisine yöneltilen iddiaların tamamını reddetti. Beşikçioğlu, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını, söz konusu ihaleyi düzenleyen birimin kendisine bağlı olmadığını savundu. Beşikçioğlu, operasyonun da kendi yaptıkları suç duyurusuyla başladığını öne sürmüştü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Erdal Beşikçioğlu’nu Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden geçici tedbir olarak uzaklaştırdı. Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Etimesgut Belediye Başkanı seçilmişti.

BEHZAT Ç. YENİ SEZONDA OYNUYOR MU?

Evet. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi’nin dördüncü sezonu, 23 Ekim 2026’da HBO Max’te sekiz bölüm halinde yayınlandı. Beşikçioğlu’nun sahneleri tutuklanmasından önce çekildiği için oyuncu, sezonun sekiz bölümünün tamamında Behzat Ç. karakterini canlandırıyor.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Erdal Beşikçioğlu hakkındaki suçlamalar yargı sürecinde bulunuyor. Beşikçioğlu’nun tutukluluk durumuna ilişkin yeni bir karar verilmesi halinde haberimiz güncellenecek.