Erciyes Yeşilyurt maçı hangi kanalda, Erciyes 38 FK Yeşilyurt Bld. maçı nereden CANLI izlenir? Erciyes Yeşilyurt tek maç mı, ilk maç kaç kaçtı?

Heyecan seviyesinin tavan yaptığı TFF 3. Lig müsabakaları için geri sayım sürerken, futbolseverler "Erciyes 38 FK - Yeşilyurt Bld. maçı nereden canlı izlenir?" sorgusunu sıklaştırdı. Yerel kanalların ve dijital platformların yakından takip ettiği mücadele, her iki ekibin taraftarları için de ekran başına geçme vakti anlamına geliyor. Sahadaki taktik savaşına tanıklık etmek ve maçın başlama saati ile yayıncı kuruluş bilgilerini öğrenmek isteyenler için işte Erciyes 38 FK - Yeşilyurt Belediye spor maçıyla ilgili güncel gelişmeler ...

ERCİYES 38 FK - YEŞİLYURT BLD. MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig Play-Off turunun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Erciyes 38 FK - Yeşilyurt Bld. karşılaşması, 08 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecan saat 20:00'de başlayacak.

ERCİYES 38 FK - YEŞİLYURT BLD. MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Kayseri ve Malatya ekiplerinin bu kritik randevusu naklen yayınla ekranlara geliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen spor tutkunları için adres:

• Tivibu Spor 4: Mücadele, Tivibu platformunun spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TİVİBU SPOR 4 CANLI İZLE: PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon başından donmadan ve HD kalitesinde izlemek isteyen taraftarlar için kanal numarası ve platform bilgisi şu şekildedir:

• Tivibu: 81. Kanal

• Maç, Tivibu altyapısı üzerinden internet ve uydu aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

DEV MÜCADELE NEREDE OYNANACAK?

Erciyes 38 FK'nın ev sahipliği yapacağı bu önemli Play-Off müsabakası, Kayseri'nin modern spor komplekslerinden biri olan Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Saha avantajını kullanmak isteyen Erciyes 38 FK, taraftarının desteğiyle Yeşilyurt Bld. karşısında galibiyet arayacak.

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK RANDEVU

Her iki takımın da hedefi olan bir üst lig yolunda bu maçın telafisi bulunmuyor. Disiplinli oyunuyla bilinen Yeşilyurt Belediyespor, zorlu Kayseri deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlarken; Erciyes 38 FK tur kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. Bu heyecan dolu 90 dakikayı kaçırmamak için saat 20:00'de Tivibu Spor 4 ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!

Yeşilyurt Belediyespor ile Erciyes 38 FSK, 3. Lig Play-Off 2. Tur maçında 0-0 berabere kaldmıştı.