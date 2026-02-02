Jeffrey Epstein dosyaları, yıllardır dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor. Skandalın hukuki ve sosyal boyutu, ünlü isimler hakkında pek çok iddianın ortaya çıkmasına neden oluyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bazı içeriklerde, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Epstein ile bağlantısı olduğu öne sürüldü. Peki, Epstein dosyalarında Rihanna'nın adı geçiyor mu? Detaylar...

EPSTEIN DOSYALARINDA RIHANNA'NIN ADI GEÇİYOR MU?

Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleri, Rihanna'nın Jeffrey Epstein'e video gönderdiğini ve kendisini aradığını gösterdiği iddia ediliyor. Fakat yapılan araştırmalara göre, bu ekran görüntüleri resmi Epstein dosyalarında yer almıyor. Yani, kamuya açılmış ve hukuki geçerliliği olan belgelerde Rihanna'ya dair herhangi bir kayıt bulunmuyor.

DOĞRULUĞU HENÜZ TEYİT EDİLMEDİ

Paylaşılan iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve uluslararası basında da temkinli bir dille ele alındı. Analizler ve haberlerde öne çıkan noktalar şunlar:

Söz konusu ekran görüntülerinin kaynağı ve doğruluğu henüz teyit edilmedi.

Resmi Epstein dosyalarında Rihanna'ya dair bir bilgi veya kayıt bulunmuyor.

Bazı medya kuruluşları, Epstein dosyaları etrafında yoğun bir dezenformasyon dalgası oluştuğuna dikkat çekiyor.

Bu durum, sosyal medyada yayılan iddiaların doğruluğunu sorgulamanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Dolayısıyla, Rihanna'nın Epstein ile herhangi bir resmi teması olduğuna dair kanıtlanmış bir belge yoktur.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Rihanna cephesinden veya resmi makamlarca, söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar ve doğrulama platformları, sosyal medyada dolaşan görsellerin veya paylaşımların doğrulanmamış bilgi niteliğinde olduğunu vurguluyor.

Hukuki olarak geçerli belgelerle sosyal medyada dolaşan içeriklerin birbirine karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Rihanna'nın adı, resmi Epstein dosyalarında yer almadığı sürece, tek başına sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilendirilmemelidir.