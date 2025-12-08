Epic Games gizemli oyun 2025! Liste açıklandı mı?

Epic Games'in kış indirimleri için geri sayım başladı ve kampanyaya dair resmi tarihler açıklandı. Oyuncuların her yıl yoğun ilgi gösterdiği dönem, hem indirimler hem de ücretsiz içerikler sayesinde dikkat çekiyor.

EPİC GAMES GİZELİMLİ OYUN NE?

Epic Games'in kış indirimleri boyunca sunduğu gizemli oyun etkinliği, platformda belirli aralıklarla ücretsiz hale getirilen yapımları kapsıyor. Bu oyunlar mağaza sayfasında kapalı kutu simgesi ile gösteriliyor ve erişim süresi dolduğunda yenisi aktif ediliyor. Kullanıcılar sunulan oyunu ücretsiz şekilde kütüphanelerine eklediklerinde kalıcı olarak sahip oluyor ve herhangi bir ek ücret ödemiyor. Etkinlik yılın en fazla takip edilen içerik kampanyalarından biri olarak biliniyor.

Gizemli ücretsiz oyunlar kış indirimleri süresi boyunca düzenli olarak dağıtılacağı için oyuncuların mağazayı sık sık kontrol etmesi gerekiyor. Epic Games'in önceki yıllarda uyguladığı sistemle benzer şekilde bu yıl da büyük oyunların ücretsiz olacağı ifade edildi. Kampanya kapsamında sunulan her ücretsiz oyun sınırlı bir süre erişime açık kalıyor ve sürenin sonunda yeni bir kutu simgesi ile yeni oyun duyuruluyor.

EPİC GAMES GİZEMLİ OYUN LİSTESİ

Kış indirimleri boyunca sunulacak gizemli oyunların listesi açıklanmadı ancak kampanyanın önceki yıllardaki formatı korunarak sürpriz şekilde ilerleyecek. Oyuncular, kapalı kutu simgesi altında sunulan bu oyunları erişime açıldığı anda ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Bu uygulama indirim döneminin en merak edilen bölümü olarak öne çıkıyor ve her yeni oyunun açılışı oyuncular tarafından yakından takip ediliyor.

Epic Games'in duyurusuna göre kampanya döneminde büyük yapımların yanı sıra çeşitli kategorilerden oyunlar ücretsiz hale getirilecek. Kış indirimleri sürecinin uzunluğu göz önüne alındığında, oyuncuların birçok farklı yapımı ücretsiz olarak edinme fırsatı olacak. Etkinlik boyunca sunulan ücretsiz oyunlar kalıcı şekilde hesaplara tanımlandığı için kullanıcılar kampanya bittikten sonra dahi bu oyunlara erişebiliyor.