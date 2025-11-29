Epic Games çöktü mü? Epic Games Store neden girilmiyor 29 Kasım Cumartesi?
Dijital oyun platformu Epic Games, bazı kullanıcılara şu sıralar erişim güçlükleri yaşatıyor. Oyuncular, hesaplarına giriş yaparken ya da sunuculara bağlanmaya çalışırken çeşitli hatalarla karşılaştıklarını bildiriyor. Bu durumun ardından birçok kişi, "Epic Games çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Epic Games Store neden açılmıyor?
Oyun sektörünün önde gelen dağıtım ve geliştirme şirketlerinden Epic Games'in web sitesine girmeye çalışan kullanıcılar zaman zaman bağlantı problemleri yaşayabiliyor. Siteye erişemeyen çok sayıda kişi, sosyal medya ve arama motorlarında erişim sıkıntısının nedenini araştırıyor. Peki platformda gerçekten bir sistem arızası mı var? İşte detaylar…
EPIC GAMES'TE ERİŞİM PROBLEMİ Mİ VAR?
Epic Games'in web sitesi ve çeşitli hizmetlerine ulaşmak isteyen kullanıcılar, oturum açma sırasında ya da sunuculara bağlanırken hata mesajlarıyla karşılaştıklarını aktarıyor.
KULLANICILARIN EN SIK BİLDİRDİĞİ SORUNLAR
Platform tarafında yaşanan bu kesintinin ardından, kullanıcı geri bildirimlerinde özellikle belirli bağlantı problemlerinin öne çıktığı görülüyor.