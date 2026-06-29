Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Manchester City, teknik direktörlük görevinde yeni bir döneme geçti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Pep Guardiola ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İtalyan teknik adam Enzo Maresca'nın getirildiği duyuruldu. Peki, Enzo Maresca kimdir? Manchester City yeni teknik direktörü Enzo Maresca kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MANCHESTER CITY YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ENZO MARESCA

Manchester City, son olarak Chelsea'de görev yapan 46 yaşındaki teknik direktör Enzo Maresca ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladı. Böylece İngiliz ekibinde yeni teknik direktör dönemi resmen başlamış oldu.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Enzo Maresca, Manchester City'yi yakından tanıdığını belirterek yeni görevinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Manchester City, çok iyi tanıdığım bir kulüp ve bu takımı yönetme şansı yakalamak benim için muhteşem bir fırsat. City, inanılmaz derecede iyi yönetilen bir futbol kulübü. Yaptıkları her şey yenilikçi, planlı ve amaç odaklı. Bir teknik direktör için bu, rüya gibi bir durum. İşimi etkin bir şekilde yapabilmem için ihtiyacım olan tutarlılığı sağlıyor. Bu, burada geçireceğim üçüncü dönemim olacak. Bu kulübü tanıyorum, taleplerini ve beklentilerini biliyorum. Burada çalışanların kalitesi, burayı bu kadar özel kılan şeydir ve yeteneklerime güvendikleri için onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncuları çalıştırmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmak, iyi futbol oynamak ve Manchester City'yi temsil etmenin getirdiği baskının tadını çıkarmak istiyorum."

ENZO MARESCA KİMDİR?

Enzo Maresca, 10 Şubat 1980 tarihinde İtalya'nın Pontecagnano Faiano kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Maresca, hem oyuncu hem de teknik adam olarak Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde görev aldı.

Futbolculuk kariyerine AC Milan ve Cagliari Calcio altyapılarında başlayan Maresca, 1998 yılında İngiltere'ye transfer olarak West Bromwich Albion forması giydi. Burada gösterdiği performans sonrasında Juventus'a transfer oldu.

Juventus döneminde Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan İtalyan futbolcu, daha sonra Bologna, Piacenza ve Fiorentina formalarını da giydi.

Kariyerinin en dikkat çeken dönemlerinden biri ise Sevilla'da geçti. İspanyol temsilcisiyle 2005-06 UEFA Kupası'nı kazanan Maresca, Middlesbrough karşısında oynanan finalde attığı iki golle maçın oyuncusu seçildi. Sevilla formasıyla ayrıca 2006 UEFA Süper Kupası, 2006-07 UEFA Kupası ve 2007 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Enzo Maresca, son olarak Chelsea'de görev yaptı. Manchester City'nin yaptığı resmi açıklamayla birlikte İtalyan teknik adam, İngiliz kulübünün yeni teknik direktörü oldu.

ENZO MARESCA KAÇ YAŞINDA?

Enzo Maresca, 10 Şubat 1980 doğumludur. Manchester City ile sözleşme imzaladığı dönemde 46 yaşındadır.

ENZO MARESCA NERELİ?

Enzo Maresca, İtalya'nın Pontecagnano Faiano kentinde doğmuştur. İtalyan teknik adam, futbolculuk kariyerinde İngiltere, İtalya ve İspanya'da forma giyerken, teknik direktörlük kariyerinde de Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde görev aldı.