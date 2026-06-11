İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu ve sunucu Enis Arıkan'ın da yer aldığı öğrenildi. Peki, Enis Arıkan neden gözaltına alındı? Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ENİS ARIKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu belirtildi. Operasyonun ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi ve ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü.

Dosyada daha önce bazı ünlü isimlere ait Adli Tıp Kurumu inceleme raporlarının yer aldığı, soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Yetkililer tarafından soruşturmanın devam ettiği ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

Soruşturmada Öne Çıkan Gelişmeler

Soruşturma kapsamında daha önce bazı ünlü isimlerden alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiği ve hazırlanan raporların soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mayıs tarihinde de çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon düzenlenmiş, aralarında Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı ve Aslıhan Turanlı'nın da bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişiler ifade işlemleri ve Adli Tıp Kurumu süreçlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Türk televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Enis Arıkan, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk çalışmalarıyla da dikkat çekmektedir. Kariyerine genç yaşlarda başlayan Arıkan, uzun yıllara yayılan sanat hayatında birçok televizyon dizisi, tiyatro oyunu ve sahne projesinde yer aldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan Enis Arıkan, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sahne sanatları eğitimi aldı. Eğitim sürecinin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine devam eden Arıkan, televizyon ekranlarında farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuk kariyerinin dönüm noktalarından biri ise Gülse Birsel'in kaleme aldığı "Jet Sosyete" dizisinde canlandırdığı Tony karakteri oldu. Bu rolle geniş kitleler tarafından tanınan Arıkan, sonraki yıllarda televizyon ve sahne projelerinde aktif olarak yer almaya devam etti.

ENİS ARIKAN KAÇ YAŞINDA?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

ENİS ARIKAN NERELİ?

Enis Arıkan, İstanbul doğumludur.

ENİS ARIKAN EVLİ Mİ?

Enis Arıkan'ın kamuoyuna yansıyan bilgilere göre herhangi bir evliliği bulunmamaktadır.

ENİS ARIKAN DİZİLERİ

Televizyon kariyerine 1990'lı yılların sonlarında başlayan Enis Arıkan, yıllar içerisinde çok sayıda yapımda rol aldı. İşte oyuncunun televizyon ve sahne kariyerinde yer aldığı yapımlar:

Televizyon Dizileri

1998 – Aynalı Tahir (Erman)

1998 – Gülerken Ağladık

1999 – Zilyoner

2001 – Hırsız (Cem)

2002 – Yıldızların Altında

2002 – Çekirdek Aile

2003 – Gurbet Kadını (Fırat)

2004 – Kadın İsterse

2007 – Genco (Cüneyt)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu (2. Sezon)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet)

2010 – Aşk ve Ceza

2010-2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar)

2012 – Uçurum (Kutlu)

2014 – Cesur Hemşire

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür)

2018 – Jet Sosyete

2021 – Camdaki Kız

Tiyatro ve Müzikal Projeleri

Alice the Musical (2023) – Beyaz Tavşan

Hayalperest (2024-2025)

Sunuculuk Çalışmaları

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