Enis Ahmet Onat tutuklandı mı? SON DAKİKA! Enis Ahmet Onat neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Enis Ahmet Onat neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Enis Ahmet Onat hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Enis Ahmet Onat tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin detaylar ve gelişmeler haberimizde...

ENİS AHMET ONAT TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Enis Ahmet Onat, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Enis Ahmet Onat hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

ENİS AHMET ONAT NEDEN TUTUKLANDI?

Enis Ahmet Onat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onat hakkında, dosyada yer alan iddialar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Enis Ahmet Onat ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.