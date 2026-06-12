Haberler

Enis Ahmet Onat tutuklandı mı? SON DAKİKA! Enis Ahmet Onat neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Enis Ahmet Onat tutuklandı mı? SON DAKİKA! Enis Ahmet Onat neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enis Ahmet Onat tutuklandı mı? Son dakika gelişmesine göre İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Enis Ahmet Onat hakkında verilen karar gündeme geldi. “Enis Ahmet Onat neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?” soruları araştırılırken, adliyeden çıkan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Enis Ahmet Onat neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Enis Ahmet Onat hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Enis Ahmet Onat tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin detaylar ve gelişmeler haberimizde...

ENİS AHMET ONAT TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Enis Ahmet Onat, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Enis Ahmet Onat hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

ENİS AHMET ONAT NEDEN TUTUKLANDI?

Enis Ahmet Onat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onat hakkında, dosyada yer alan iddialar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Enis Ahmet Onat ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı

Operasyondaki en dikkat çeken isimdi, tutuklandı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Arif Dalici:

güzel de sonunda kimler gerçekten ceza alır onun bekliyorum yani konuşmalar yapılır ama hakim geçen de mühim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGonca Turhan:

yaşadığımız toplumun değişimi gösteriyo bu tür olaylar da kültür olarak farklı yerlere doğru gidiyoruz herhalde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDuygu Aydemir:

iyi olmuş da işin ciddiyeti belli demek ki bu konuda harekete geçildi ama umarım sonuçlar adil bir şekilde çıkar çünkü bu işler hassas konular bence

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı

Aziz Yıldırım ilk icraatını yaptı

Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Geceye damga vuran görüntü! İşte nedeni
Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı

Dünya Kupası paylaşımına düştüğü notu görenler beğenmeden edemiyor
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest

Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

LGS heyecanı başlıyor: 1 milyonu aşkın öğrenci ter dökecek
SGK'dan milyonları ilgilendiren ilaç kararı: 32 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı

32 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı
Silivri operasyonunda çarpıcı detay! Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı

CHP'li başkanın gözaltına alındığı operasyonda gündem yaratacak detay
Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Araç sahiplerini sevindirecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı