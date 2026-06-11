Enis Ahmet Onat kimdir, neden gözaltına alındı? Fashion Tv sahibi Enis Ahmet Onat kaç yaşında, nereli?

Fashion Tv Türkiye temsilcisi ve medya dünyasının tanınan isimlerinden Enis Ahmet Onat, son günlerde yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma ile yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmelerin ardından Enis Ahmet Onat’ın kim olduğu, yaşı, memleketi ve gözaltı sürecine ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte tüm yönleriyle Enis Ahmet Onat hakkında bilinenler ve son gelişmeler…

FASHION TV SAHİBİ ENİS AHMET ONAT KİMDİR?

Enis Onat, 31 Ocak 1975 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Eğitim hayatına Kuleli Askeri Lisesi’nde başlayan Onat, daha sonra akademik kariyerini İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde sürdürmüştür.

Gazetecilik kariyerine 1990’lı yılların sonunda Cumhuriyet Gazetesi ile adım atan Enis Onat, medya sektöründe kısa sürede çeşitli görevlerde bulunarak deneyim kazanmıştır. 2001 yılında ise uluslararası moda kanalı Fashion TV Türkiye temsilciliği görevine getirilmiştir.

Bu görevle birlikte Türkiye’de moda ve medya alanında aktif bir rol üstlenen Onat, uzun yıllardır kanalın yönetim süreçlerinde yer almakta ve sektörde bilinen organizasyonlara imza atmaktadır. Özellikle 2011 yılından itibaren Fashion TV markası altında düzenlenen moda ödülleri organizasyonları ile de tanınmaktadır.

ENİS AHMET ONAT KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Enis Ahmet Onat, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

ENİS AHMET ONAT NERELİ?

Enis Ahmet Onat İzmir doğumludur. Eğitim hayatının ilk dönemlerini İzmir’de geçirdikten sonra, lise eğitimi için İstanbul’a taşınmış ve Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenim görmüştür.

İzmir kökenli olması, kariyerine İstanbul merkezli medya dünyasında devam etmesine rağmen kamuoyunda sıkça vurgulanan biyografik detaylar arasında yer almaktadır.

ENİS AHMET ONAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialara göre, İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığı operasyon dikkat çekti. Soruşturmanın, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddiaları çerçevesinde yürütüldüğü öne sürüldü.

Gözaltına alınan isimler arasında farklı sektörlerden sanatçılar, iş insanları, moda dünyasından tanınmış kişiler ve medya temsilcileri yer aldı. Bu isimler arasında Enis Ahmet Onat’ın da bulunduğu belirtildi.