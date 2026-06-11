Haberler

Enis Ahmet Onat kimdir, neden gözaltına alındı? Fashion Tv sahibi Enis Ahmet Onat kaç yaşında, nereli?

Enis Ahmet Onat kimdir, neden gözaltına alındı? Fashion Tv sahibi Enis Ahmet Onat kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moda ve medya dünyasının tanınan isimlerinden Enis Ahmet Onat, son günlerde İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Fashion TV Türkiye temsilcisi olarak uzun yıllardır sektörde yer alan Enis Ahmet Onat kimdir, neden gözaltına alındı? Fashion Tv sahibi Enis Ahmet Onat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Fashion Tv Türkiye temsilcisi ve medya dünyasının tanınan isimlerinden Enis Ahmet Onat, son günlerde yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma ile yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmelerin ardından Enis Ahmet Onat’ın kim olduğu, yaşı, memleketi ve gözaltı sürecine ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte tüm yönleriyle Enis Ahmet Onat hakkında bilinenler ve son gelişmeler…

FASHION TV SAHİBİ ENİS AHMET ONAT  KİMDİR?

Enis Onat, 31 Ocak 1975 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Eğitim hayatına Kuleli Askeri Lisesi’nde başlayan Onat, daha sonra akademik kariyerini İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde sürdürmüştür.

Gazetecilik kariyerine 1990’lı yılların sonunda Cumhuriyet Gazetesi ile adım atan Enis Onat, medya sektöründe kısa sürede çeşitli görevlerde bulunarak deneyim kazanmıştır. 2001 yılında ise uluslararası moda kanalı Fashion TV Türkiye temsilciliği görevine getirilmiştir.

Bu görevle birlikte Türkiye’de moda ve medya alanında aktif bir rol üstlenen Onat, uzun yıllardır kanalın yönetim süreçlerinde yer almakta ve sektörde bilinen organizasyonlara imza atmaktadır. Özellikle 2011 yılından itibaren Fashion TV markası altında düzenlenen moda ödülleri organizasyonları ile de tanınmaktadır.

ENİS AHMET ONAT KAÇ YAŞINDA?

1975 doğumlu olan Enis Ahmet Onat, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. 

ENİS AHMET ONAT NERELİ?

Enis Ahmet Onat İzmir doğumludur. Eğitim hayatının ilk dönemlerini İzmir’de geçirdikten sonra, lise eğitimi için İstanbul’a taşınmış ve Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenim görmüştür.

İzmir kökenli olması, kariyerine İstanbul merkezli medya dünyasında devam etmesine rağmen kamuoyunda sıkça vurgulanan biyografik detaylar arasında yer almaktadır.

ENİS AHMET ONAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialara göre, İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığı operasyon dikkat çekti. Soruşturmanın, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddiaları çerçevesinde yürütüldüğü öne sürüldü.

Gözaltına alınan isimler arasında farklı sektörlerden sanatçılar, iş insanları, moda dünyasından tanınmış kişiler ve medya temsilcileri yer aldı. Bu isimler arasında Enis Ahmet Onat’ın da bulunduğu belirtildi. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı

4 saatlik operasyon tamamlandı, Trump'tan yeni bir tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Göçmen öfkesi ülkeyi küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi feci şekilde can verdi