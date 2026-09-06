2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Itır Esen, 6 Eylül 2026'da menajer Engin Aykanat ile nişanlandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Engin Aykanat'ın kim olduğu ve mesleği merak konusu oldu. Güncel haberlerde Esen ile Aykanat'ın sade bir törenle nişanlandığı bilgisi yer aldı. Peki, Engin Aykanat kimdir, ne iş yapıyor? Itır Esen'in nişanlısı Engin Aykanat kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ITIR ESEN'İN NİŞANLISI ENGİN AYKANAT KİMDİR?

Engin Aykanat'ın kamuya açık mesleki bilgilerinde televizyon ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Engin Aykanat Management şirketinin sahibi olduğu görülüyor.

Aykanat'ın profesyonel geçmişinde organizasyon, etkinlik yönetimi ve proje koordinasyonu gibi farklı görevler bulunuyor. 2014 yılından itibaren ise kendi adını taşıyan yönetim şirketinde çalışmalarını sürdürüyor.

ENGİN AYKANAT NE İŞ YAPIYOR?

Engin Aykanat, televizyon ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir menajerdir. 2014 yılında kurulan Engin Aykanat Management bünyesinde şirket sahibi olarak görev yapmaktadır.

Şirketin faaliyet alanları arasında menajerlik, sanatçı temini, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı yer alıyor.

Aykanat'ın daha önceki kariyerinde ise farklı sektörlerde organizasyon ve etkinlik odaklı görevler bulunuyor. Mesleki geçmişinde Prokon Kongre Organizasyon'da operasyon yetkilisi, Sanovel'de organizasyon yöneticisi, Zed Turizm'de proje koordinatörü ve Boogy The Event Company'de event manager olarak görev yaptığı bilgisi yer alıyor.

2014 yılında ise Engin Aykanat Management'ı kurarak televizyon ve eğlence sektöründeki faaliyetlerini kendi şirketi üzerinden sürdürmeye başladı.

ENGİN AYKANAT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Engin Aykanat'ın doğum tarihi, doğum yılı ve doğum yeri hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.