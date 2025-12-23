Engelli maaşı ne kadar 2026? Engelli maaşı Ocak 2026'da ne kadar, kaç TL olacak?

2026 yılına girerken sosyal yardım ödemelerinin ne kadar artacağı merak ediliyor. Özellikle engelli aylığı, evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı alan vatandaşlar, açıklanacak resmi zam oranlarını yakından takip ediyor.

ENGELLİ MAAŞI OCAK 2026

Engelli aylıkları, memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Bu kapsamda engelli aylıkları, engel oranına göre iki farklı tutar üzerinden ödeniyor. Yüzde 40-69 arası engelli raporu bulunanlar ile yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanlar için aylık ödeme tutarları farklılık gösteriyor. Ocak 2026 dönemi için geçerli olacak engelli aylıkları, Aralık ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı ve enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan bu veriler, memur maaş zammının temelini oluşturuyor. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte memur maaş artış oranı netleşecek ve engelli aylıkları 5 Ocak 2026 tarihinde yeni tutarlarıyla belli olacak.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2026, ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Engelli maaşları, memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Bu nedenle 2026 yılının ocak ayında geçerli olacak engelli aylıkları için belirleyici unsur, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Kasım ayı itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplanırken, enflasyon farkı yüzde 5,91 seviyesinde oluştu. Aralık ayı verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı netleşecek.

Engelli maaşlarının kesin tutarları, memur maaş artış oranının açıklanmasının ardından belirlenecek. Yüzde 40–69 arası engelli aylığı ile yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, memur maaş zammı oranında artırılacak. Engelli maaşı artışı, her yıl olduğu gibi ocak ayının ilk haftasında netleşecek ve 5 Ocak 2026 tarihinde yeni ödeme tutarları kamuoyuna duyurulacak. Bu tarihten sonra engelli aylıkları zamlı olarak ödenmeye başlanacak.