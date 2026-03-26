Enes Ünal kimdir? Enes Ünal kaç yaşında, nereli, evli mi?

Futbol dünyasının yükselen yıldızı Enes Ünal, kariyeri ve özel hayatıyla spor gündemini sıkça meşgul ediyor. Avrupa kulüplerindeki performansı, millî takım başarıları ve kişisel yaşamı merak edilen Ünal hakkında “Enes Ünal kimdir?”, “Enes Ünal kaç yaşında?”, “Enes Ünal nereli?” ve “Enes Ünal evli mi?” soruları sıkça araştırılıyor. Detaylar ve bilinmeyen bilgiler haberin devamında…

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, Türk millî futbolcudur ve santrafor mevkiinde görev yapmaktadır. Futbola küçük yaşlarda başlayan Ünal, altyapıdan yetişerek kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da önemli kulüplerde forma giymiştir.

ENES ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1997 doğumlu olan Enes Ünal, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ENES ÜNAL NERELİ?

Başarılı futbolcu, Bursa doğumludur.

ENES ÜNAL EVLİ Mİ?

Enes Ünal, 2019 yılında Belçikalı futbolcu Lisa Smellers ile evlenmiştir. Çiftin 2020 yılında dünyaya gelen Lila Ela adında bir kız çocukları bulunmaktadır.

ENES ÜNAL'IN KARİYERİ

Futbola Küçükköyspor’da başlayan Enes Ünal, daha sonra Bursaspor altyapısına transfer oldu ve burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2013 yılında A takıma yükselerek Süper Lig’de gol atan en genç futbolcu unvanını kazandı.

2015 yılında Manchester City’e transfer olan Ünal, kariyerinin devamında Genk, NAC Breda ve FC Twente gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

2017’de Villarreal’e transfer olan golcü oyuncu, ardından Levante ve Real Valladolid takımlarında kiralık oynadı.

2020 yılında Getafe’ye transfer olan Enes Ünal, burada önemli bir performans sergiledi. Daha sonra Premier League ekiplerinden AFC Bournemouth’a transfer süreciyle kariyerine İngiltere’de devam etti ve kulübüyle uzun vadeli sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyerinde de çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Ünal, A Millî Takım’da da görev alarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmiştir.