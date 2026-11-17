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Endonezya'daki deprem, 17 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 06.11'de (Türkiye saatiyle 00.11) Maluku eyaleti açıklarında, denizde meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssünün Güneydoğu Maluku bölgesinin yaklaşık 132 kilometre güneybatısında olduğunu, depremin 97 kilometre derinlikte oluştuğunu açıkladı. Büyüklük önce 7,1 olarak duyuruldu, ardından 6,8'e düşürüldü.

ENDONEZYA DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem karada değil, Maluku eyaletinin güneybatısındaki denizde oldu. BMKG'nin paylaştığı koordinatlar 6,12 güney enlemi ve 131,63 doğu boylamı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) da merkez üssünü Maluku'daki Tual kentinin 148 kilometre batı-güneybatısı olarak kaydetti. Endonezya'nın devlet haber ajansı ANTARA'ya göre sarsıntı, Batı Papua'daki Manokwari'ye kadar hissedildi.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

BMKG ilk duyuruda 7,1 dedi. Parametreleri güncelledikten sonra büyüklüğü 6,8 olarak açıkladı. USGS'nin ölçümü ise 6,6. Derinlikte de iki kurumun verisi farklı: BMKG 97 kilometre bildirdi, USGS'nin kaydında 68 kilometre var.

TSUNAMİ UYARISI VAR MI?

Hayır. BMKG, depremin tsunami tehlikesi taşımadığını açıkladı. Kurumun ilk raporuna göre sarsıntı, Banda Denizi levhasındaki kaya deformasyonundan kaynaklanan orta derinlikte bir deprem.

HASAR YA DA CAN KAYBI VAR MI?

Güneydoğu Maluku bölge yöneticisi (bupati) Thaher Hanubun ve bölgenin afet kurumu BPBD, binalarda ya da altyapıda hasar bildirilmediğini, günlük hayatın normal sürdüğünü açıkladı. Resmî açıklamalarda can kaybı bildirilmedi.

ENDONEZYA NEDEN SIK SARSILIYOR?

Endonezya, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen ve "Ateş Çemberi" diye bilinen deprem ve yanardağ kuşağında. Ülkede her yıl çok sayıda deprem kaydediliyor. 26 Aralık 2004'te Sumatra açıklarında olan 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami, ülkenin yaşadığı en ağır afetlerden biri.