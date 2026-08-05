En Uzun Gece filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? En Uzun Gece filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan En Uzun Gece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. En Uzun Gece filmini izleyecek olanların merak ettiği En Uzun Gece konusu nedir, En Uzun Gece oyuncuları kimler ve En Uzun Gece özeti gibi konuları inceliyoruz.

EN UZUN GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve gerilim türündeki En Uzun Gece (Vanquish), televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken film hakkında merak edilen detaylar da araştırılıyor. Morgan Freeman ve Ruby Rose'un başrollerini paylaştığı yapım, sürükleyici hikâyesi ve yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Peki, En Uzun Gece filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne? İşte filme dair merak edilen tüm ayrıntılar.

EN UZUN GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Uzun Gece filminin çekimleri ABD'nin Mississippi eyaletinde gerçekleştirildi. Yapım için özellikle Biloxi, Gulfport, Ocean Springs ve Pass Christian şehirlerinde çekimler yapıldı. Filmin gece atmosferini yansıtan aksiyon sahneleri ve kovalamacalar bu bölgelerde tamamlandı.

EN UZUN GECE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2020 yılında gerçekleştirildi. Ana çekim süreci Şubat-Mart 2020 döneminde tamamlanırken, film 16 Nisan 2021 tarihinde vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda George Gallo otururken senaryoyu George Gallo ve Samuel Bartlett kaleme aldı.

EN UZUN GECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde, bir zamanlar Rus uyuşturucu kuryesi olarak çalışan Victoria yer alıyor. Geçmişini geride bırakıp küçük kızıyla huzurlu bir hayat kurmak isteyen Victoria'nın planları, emekli polis Damon tarafından altüst edilir.

Damon, Victoria'nın kızını rehin alarak ona tehlikeli görevler verir. Kızını kurtarmak isteyen Victoria, motosikleti ve silahıyla şehrin en acımasız suç örgütlerine karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalır. Gece boyunca süren kovalamaca ve çatışmalar, hem Victoria'nın geçmişiyle yüzleşmesine hem de hayatta kalma mücadelesi vermesine neden olur. Aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle film, izleyicilere tempolu bir macera sunuyor.

EN UZUN GECE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Morgan Freeman – Damon

Ruby Rose – Victoria

Patrick Muldoon – Ajan Monroe

Nick Vallelonga – Dedektif Stevens

Julie Lott Gallo – Vali Ann Driscoll

Ekaterina Baker – Galyna

Miles Doleac – Erik

Joel Michaely – Rayo

Chris Mullinax – Dedektif Kehoe

EN UZUN GECE FİLMİ NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

George Gallo'nun yönettiği En Uzun Gece, tek bir geceye sığdırdığı yüksek tempolu hikâyesi, aksiyon sahneleri ve Morgan Freeman ile Ruby Rose'un performanslarıyla öne çıkıyor. Anne-kız ilişkisini merkezine alan film, suç dünyasıyla hesaplaşmayı gerilim dolu bir anlatımla birleştirerek aksiyon severlere soluksuz bir seyir deneyimi sunuyor.