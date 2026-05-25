En Hamarat Benim neden yok, Kadir Ezildi neden yayınlanmadı? Bayram haftası bu hafta En Hamarat Benim yayınlanmayacak mı, final mi oldu, bitti mi?

NOW ekranlarının sevilen yarışma programı “En Hamarat Benim” izleyicileri, yeni bölümün yayın akışında yer almaması sonrası “En Hamarat Benim neden yok?” sorusunu araştırmaya başladı. Sunuculuğunu Kadir Ezildi’nin yaptığı programın bayram haftası nedeniyle ekrana ara verip vermediği merak edilirken, kanal yönetiminden gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Gündüz kuşağının dikkat çeken yapımlarından “En Hamarat Benim”in yayınlanmaması sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, “Kadir Ezildi’nin programı neden yayınlanmadı, bu hafta En Hamarat Benim yok mu?” sorularına yanıt ararken, bayram haftası nedeniyle yayın akışında değişiklik yapıldığı iddiaları öne çıktı. 

EN HAMARAT BENİM BUGÜN NEDEN YOK?

NOW TV ekranlarının sevilen yarışma programlarından “En Hamarat Benim”, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü yayın akışında yer almayınca izleyiciler durumu araştırmaya başladı. Kadir Ezildi’nin sunumuyla büyük ilgi gören programın neden yayınlanmadığı merak edilirken, sosyal medyada “En Hamarat Benim neden yok?”, “ Kadir Ezildi programdan ayrıldı mı?” soruları gündem oldu.

Hafta içi her gün NOW TV ekranlarında yayınlanan “En Hamarat Benim”, 25 Mayıs 2026 tarihli yayın akışında yer almadı. Programın yerine ise “Kıskanmak” dizisinin özet bölümünün yayınlandığı görüldü. Bu gelişmenin ardından izleyiciler programın final yapıp yapmadığını ve yayından kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı.

EN HAMARAT BENİM BAYRAM ARASINA MI GİRDİ?

Edinilen bilgilere göre “En Hamarat Benim” programı bayram haftası nedeniyle kısa süreli yayın arasına girdi. Programın yeni bölümleriyle bayram sonrası yeniden ekranlarda olması bekleniyor. NOW TV’nin yayın akışındaki değişikliğin geçici olduğu ifade edildi.

KADİR EZİLDİ PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Programın ekranda olmaması sonrası en çok merak edilen konulardan biri de Kadir Ezildi’nin yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı oldu. Ancak Kadir Ezildi’nin “En Hamarat Benim” programından ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sevilen sunucunun programdaki görevine devam ettiği öğrenildi.

İZLEYİCİLER SOSYAL MEDYADA ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

“En Hamarat Benim neden yayınlanmadı?” sorusu kısa sürede sosyal medyada trend konular arasında yer aldı. Özellikle gündüz kuşağı izleyicileri, programın tekrar ne zaman başlayacağını öğrenmek için NOW TV yayın akışını yakından takip etmeye başladı.

Osman DEMİR
