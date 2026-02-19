Haberler

En erken hangi şehir iftar yapıyor, hangi şehirde önce ezan okunuyor? Oruç ilk hangi şehirde açılıyor?

Güncelleme:
Oruç tutanlar 18 Şubat Perşembe günü iftar saatlerini araştırıyor. Türkiye'de akşam ezanının ilk olarak hangi şehirde okunacağı, orucun hangi şehirde ilk açılacağı sorusu merak uyandırıyor. Doğu illerindeki erken ezan vakitleri, vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, en erken hangi şehir iftar yapıyor, hangi şehirde önce ezan okunuyor? Oruç ilk hangi şehirde açılıyor?

18 Şubat Perşembe günü iftar saatleri merak konusu. Türkiye'de orucun ilk açıldığı şehir ve akşam ezanının ilk okunduğu yer hangi il olacak, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Doğu illerinde ezan vakitlerinin batıya kıyasla daha erken okunması, orucun ilk olarak hangi şehirde açılacağını merak uyandırıyor. Ayrıntılar ve tüm illere dair iftar saatleri haberin devamında…

EN ERKEN HANGİ ŞEHİR İFTAR YAPIYOR?

18 Şubat Perşembe günü iftar vakti Türkiye genelinde değişiklik gösteriyor. Bu tarihte en erken iftar vakti Bitlis ve Bingöl gibi doğu illerinde gerçekleşiyor. Bu şehirlerde akşam ezanı yaklaşık 18:17 – 18:18 civarında okunuyor.

İFTAR SAATLERİ – 19 ŞUBAT 2026

  • İstanbul : 18:50
  • Ankara : 18:35
  • İzmir : 19:00
  • Bursa : 18:52
  • Antalya : 18:49
  • Adana : 18:42
  • Konya : 18:39
  • Mersin : 18:34
  • Gaziantep : 18:30
  • Kayseri : 18:28
  • Samsun : 18:40
  • Trabzon : 18:45
  • Eskişehir : 18:46
  • Denizli : 18:55
  • Sakarya : 18:53
  • Balıkesir : 18:46
  • Aydın : 18:58
  • Kocaeli : 18:52
  • Elazığ : 18:22
  • Malatya : 18:24
  • Hatay : 18:20
  • Kahramanmaraş : 18:27
  • Çanakkale : 18:56
  • Erzurum : 18:15
  • Van : 18:12
  • Şanlıurfa : 18:25
  • Diyarbakır : 18:28
  • Muğla : 18:57
  • Edirne : 18:55
  • Kırşehir : 18:31
  • Aksaray : 18:30
  • Uşak : 18:52
  • Isparta : 18:50
  • Burdur : 18:49
  • Kütahya : 18:48
  • Zonguldak : 18:50
  • Rize : 18:46
  • Ordu : 18:42
  • Tekirdağ : 18:53
  • Kırklareli : 18:54
  • Afyonkarahisar : 18:44
  • Manisa : 18:57
  • Batman : 18:26
  • Amasya : 18:38
  • Bitlis : 18:17
  • Bingöl : 18:18
  • Yalova : 18:49
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
