En çok boşanma olan ilimiz hangisi? TÜİK verilerine boşanma oranı en yüksek olan il belli oldu mu?

2025 yılında Türkiye'de boşanma oranları merak konusu haline geldi. Bazı illerde evliliklerin daha sık sonlandığı gözlenirken, bazı bölgelerde ise boşanmalar nadir yaşanıyor. Türkiye genelinde boşanma eğilimlerinin hangi şehirlerde yoğunlaştığı ve hangi bölgelerde düşük kaldığı, evlilik trendleri açısından ilgi çekici veriler sunuyor. Peki, en çok boşanma olan ilimiz hangisi? TÜİK verilerine boşanma oranı en yüksek olan il belli oldu mu?

Türkiye'de boşanma istatistikleri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2025 verilerine göre en çok boşanmanın yaşandığı il hangisi? Hangi şehirlerde evlilikler daha kısa sürüyor, boşanma oranları hangi bölgelerde dikkat çekici seviyede? Ayrıntılar ve sürpriz veriler haberin devamında…

BOŞANMA ORANI EN YÜKSEK OLAN İL HANGİSİDİR?

TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı en yüksek il İzmir oldu. İzmir'de boşanmış nüfus 315 bin 19 kişi olarak kaydedildi ve yetişkin nüfusa oranı yüzde 8,37 olarak belirlendi.

DİĞER HANGİ İLLERİN BOŞANMA ORANI YÜKSEKTİR?

İzmir'in ardından boşanma oranı yüksek olan iller şunlardır:

  • Muğla: %8,35
  • Antalya: %7,65
  • Aydın
  • Yalova
  • Eskişehir
  • Balıkesir
  • Mersin
  • Tunceli
  • Ankara

BOŞANMA ORANI EN DÜŞÜK OLAN İL HANGİSİDİR?

Boşanma oranı en düşük il Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari'de boşanma oranı yüzde 0,81 seviyesinde oldu.

DİĞER HANGİ İLLERİN BOŞANMA ORANI DÜŞÜKTÜR?

Hakkari'yi takip eden ve boşanma oranı düşük olan iller şunlardır:

  • Şırnak
  • Muş
  • Siirt
  • Bitlis
  • Van
  • Ağrı
  • Batman
  • Mardin
  • Bingöl

İzmir gibi büyükşehirlerde boşanma oranının yüksek olması, doğu ve güneydoğu illerinde ise daha geleneksel yapıların etkisiyle boşanma oranının düşük olması dikkat çekiyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
