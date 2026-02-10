En az boşanma olan ilimiz hangisi? TÜİK verilerine boşanma oranı en düşük olan il belli oldu mu?

Türkiye'de boşanma oranlarının en düşük olduğu il merak konusu haline geldi. TÜİK'in 2025 yılı verileri, hangi illerde evliliklerin daha uzun ömürlü olduğunu ve boşanmanın daha nadir yaşandığını gözler önüne seriyor. Büyükşehirlerin aksine bazı bölgelerde boşanma oranlarının neden düşük kaldığı, sosyal ve kültürel dinamiklerle nasıl ilişkili olduğu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BOŞANMA ORANI EN DÜŞÜK OLAN İL HANGİSİDİR?

Boşanma oranının en düşük olduğu il Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari'de boşanma oranı yüzde 0,81 seviyesinde oldu.

DİĞER HANGİ İLLERİN BOŞANMA ORANI DÜŞÜKTÜR?

Hakkari'yi takip eden iller arasında Şırnak, Muş, Siirt, Bitlis, Van, Ağrı, Batman, Mardin ve Bingöl bulunuyor. Büyükşehirlerde boşanma oranlarının yüksek, doğu ve güneydoğu illerinde ise düşük olması dikkat çekiyor.

BOŞANMA ORANI EN YÜKSEK OLAN İL HANGİSİDİR?

2025 yılı verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı en yüksek il İzmir olarak belirlendi. İzmir'de boşanmış nüfus 315 bin 19 kişi olurken, yetişkin nüfusa oranı yüzde 8,37 seviyesinde kaydedildi.

DİĞER HANGİ İLLERİN BOŞANMA ORANI YÜKSEKTİR?

İzmir'in ardından boşanma oranı yüksek olan iller arasında Muğla (%8,35), Antalya (%7,65), Aydın, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Tunceli ve Ankara yer alıyor.