Emre Sertkaya kimdir? O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya kaç yaşında, nereli?

2016 yılında O Ses Türkiye'de sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve yarışmanın şampiyonu olan Emre Sertkaya, müzik kariyeri ve özel hayatıyla merak ediliyor. Yarışmaya "Haydi Gel İçelim" şarkısıyla katılan, "Minnet Eyleme" performansıyla dikkat çeken Sertkaya, finaldeki başarılı performansıyla şampiyonluğa ulaştı. İşte Emre Sertkaya'nın hayatı, yaşı, memleketi ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

EMRE SERTKAYA KİMDİR?

Emre Sertkaya, 2016 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği performansla adını duyuran şarkıcıdır. Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin takımında yer alan Sertkaya, yarışmadaki başarılı performansının ardından şampiyonluğa ulaştı. Finalde Türkan Kürşad, Tankurt Manas ve Aziz Kartal ile mücadele eden Emre Sertkaya, yarışmayı birinci tamamladı.

EMRE SERTKAYA KAÇ YAŞINDA?

Emre Sertkaya 29 yaşındadır. Genç yaşta katıldığı O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla müzik dünyasında tanınan Sertkaya, kariyerini müzik alanında sürdürmektedir.

EMRE SERTKAYA NERELİ?

Aslen Batmanlı olan Emre Sertkaya, hayatını İstanbul'da sürdürüyor.

EMRE SERTKAYA'NIN KARİYERİ

Emre Sertkaya'nın kariyerindeki en önemli dönüm noktası O Ses Türkiye yarışması oldu. Yarışmaya Yüksek Sadakat grubunun "Haydi Gel İçelim" şarkısıyla katılan Sertkaya, performansıyla Ebru Gündeş ile Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başardı. Jüri tercihini Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerden yana kullanan Sertkaya, yarışmada farklı şarkılarla performans sergiledi. "Minnet Eyleme" performansıyla dikkat çeken Sertkaya, şampiyonluğa giden yolda finalde "Haberin Yok Ölüyorum" şarkısını seslendirdi. Bu performansının ardından O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.

EMRE SERTKAYA NEDEN GÜNDEMDE?

Emre Sertkaya, yıllar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Çocuğuna gitar çalarak şarkı söylediği anları paylaşan Sertkaya'nın videosunda söylediği şarkıdan çok kıyafet ve aksesuar tercihleri dikkat çekti. Üzerindeki askılı bluzun yanı sıra boynundaki ince ve altın sarısı kolye, küpe ve bilezikleri de sosyal medyada konuşuldu. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar Sertkaya'nın ev haline dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise kıyafet tercihini eleştirdi.