Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yeni hocası mı?

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Galatasaray maçının ardından istifa etmesiyle başlayan teknik direktör arayışı 3 Kasım 2026'da yön değiştirdi. Görüşmeler Sergio Conceição'nun yıllık ücret talebi yüzünden tıkandı, sarı-lacivertli yönetim de Kasımpaşa'nın 46 yaşındaki teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaştı.

Kulüpten henüz resmi açıklama gelmedi. Takımı milli araya kadar Dirk Kuyt yönetecek.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI MI?

Emre Belözoğlu, A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Fenerbahçe ile her konuda anlaştı ve kulüp yöneticileriyle el sıkıştı. Habere göre Fenerbahçe yönetiminden üç dört isim Belözoğlu'nda ısrar etti, görüşmeler de olumlu geçti.

Belözoğlu'nun Kasımpaşa ile sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok. Bu yüzden Fenerbahçe'nin önce Kasımpaşa'dan izin alması gerekiyor. İzin çıkarsa 46 yaşındaki çalıştırıcı sarı-lacivertli takımın başına geçecek.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da 101 maça çıkmış eski orta saha oyuncusu ve 2021'den bu yana Süper Lig'de görev yapan bir teknik direktördür. Profesyonel kariyerine 1996'da Galatasaray'da başladı, 2000'de UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

Milli formayı 2000 ile 2019 arasında giydi ve 9 gol attı. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan, Euro 2008'de yarı finale kalan kadrolarda oynadı. Futbolu 2020'de Fenerbahçe formasıyla bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980'de İstanbul'da doğdu. 46 yaşında.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Belözoğlu, 1996-2001 arasında Galatasaray'da oynadıktan sonra İtalya'ya gitti ve 2005'e kadar Inter forması giydi. Ardından üç sezon İngiltere'de Newcastle United'da oynadı.

2008'de Fenerbahçe'ye geldi, 2012-2013'te kısa bir süre Atletico Madrid'de top koşturdu ve yeniden Fenerbahçe'ye döndü. 2015-2019 arasında İstanbul Başakşehir'de oynadı, son sezonunu yine Fenerbahçe'de geçirdi.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'DE DAHA ÖNCE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI MI?

Emre Belözoğlu, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktör oldu ve Mart 2021'de takımın başına geçici olarak geçti. Sezon sonuna kadar yönettiği 10 maçın 7'sini kazandı, yalnız birini kaybetti.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den sonra Ekim 2021'de İstanbul Başakşehir'in teknik direktörü oldu ve Eylül 2023'e kadar görevde kaldı. 2023-2024 sezonunda MKE Ankaragücü'nü çalıştırdı.

Ocak 2025'te Antalyaspor'un başına geçti. Kulüp, 8 Ekim 2025'te karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı; Belözoğlu Antalyaspor'da 28 resmi maçta 9 galibiyet aldı. Kasımpaşa, Aralık 2025'te Şota Arveladze'nin yerine onu getirdi ve sözleşmeyi kulüp başkanı Halil İbrahim Akyıldız'ın katıldığı törenle imzaladı.