Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında, nereli?

BKM Mutfak bünyesinde sergilediği başarılı performans ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Emre Aslan, kariyeriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle Çok Güzel Hareketler 2 ile tanınan oyuncunun yaşamı, yaşı, memleketi ve oyunculuk yolculuğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Emre Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte başarılı oyuncunun biyografisi ve kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler...

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan, Türk oyuncu, tiyatrocu ve skeç yazarıdır. Özellikle Çok Güzel Hareketler 2 ekibindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Oyunculuğun yanı sıra skeç yazarlığı da yapan Aslan, sinema ve televizyon projelerinde rol alarak kariyerini sürdürmektedir.

EMRE ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Emre Aslan, 7 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

EMRE ASLAN NERELİ?

Emre Aslan, İstanbul doğumludur.

EMRE ASLAN'IN KARİYERİ

Emre Aslan, 2016 yılında FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünü kazandı. Üniversite eğitimiyle birlikte Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve bir sezon Yedi Kocalı Hürmüz tiyatro oyununda sahneye çıktı. Daha sonra 2018 yapımı Organize İşler Sazan Sarmalı filminde rol aldı ve bu süreçte Yılmaz Erdoğan ile tanışarak Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna katıldı.

Televizyon ve sinema kariyerinde Bir Umut Yeter, Organize İşler Sazan Sarmalı, Çok Güzel Hareketler 2, Hazine ve Sadece Arkadaşız gibi yapımlarda yer alan Emre Aslan, oyunculuğunun yanı sıra skeç yazarlığı da yapmaktadır. Kariyerini televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında sürdürmektedir.