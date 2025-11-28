Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sahnelerin ve ekranların tanınan yüzlerinden Emre Altuğ, yıllardır hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle dikkat çekiyor. Peki, başarılarla dolu bu yolculuğun ardında hangi sürprizler ve bilinmeyen detaylar saklı? Emre Altuğ'un hayatına dair merak edilen tüm yönler ve sahne arkasındaki hikâyeleri haberimizin devamında sizleri bekliyor.

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuş, müzik ve oyunculuk alanında uzun yıllara dayanan kariyere sahip bir sanatçıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve sahneye ilgi duyan Altuğ, ortaokuldan itibaren koro, gitar ve tiyatro çalışmalarına yöneldi.

Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girerek sahne sanatları alanında akademik eğitim aldı. 1990'lı yıllarda dönemin ünlü sanatçıları Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi isimlerle vokalistlik yaptı ve tiyatro çalışmalarından da uzak kalmadı.

Haldun Dormen tiyatrosunda üç sezon boyunca çeşitli oyunlarda sahne aldı ve 2000 yılında "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde başlıca rollerde yer aldı.

EMRE ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

EMRE ALTUĞ NERELİ?

Emre Altuğ, Türkiye'nin kültür ve sanat merkezlerinden biri olan İstanbul'da doğmuştur.

EMRE ALTUĞ'UN KARİYERİ

Emre Altuğ, müzik ve sinema alanında köklü bir kariyere sahiptir. 1998 yılında Topkapı Müzik ile anlaşarak ilk albümü "İbret-i Alem"i çıkardı ve albümle 100'den fazla konser verdi. Ardından gelen albümleri, sahne performansları ve film projeleriyle kariyerini pekiştirdi. "Asansör", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Halk Çocuğu", "Kolay Para" ve "Neredesin Firuze?" gibi filmlerde rol aldı, televizyon dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

Albümleri arasında "Sıcak" (2003), "Dudak Dudağa" (2004), "Kişiye Özel" (2007) ve "Zil" (2011) yer almaktadır. 2008 yılında manken Çağla Şikel ile evlenen Emre Altuğ, iki erkek çocuk babası olmuş ve 2015 yılında boşanmıştır. Sahne deneyimi, albümleri ve oyunculuk çalışmalarıyla Türkiye'nin tanınan sanatçılarından biri olarak kariyerine devam etmektedir.