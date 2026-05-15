Emrah Karan kimdir? Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan neden gözaltına alındı?

Güncelleme:
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla operasyon düzenlendi. KOM Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada, Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Peki, Emrah Karan kimdir? Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

EMRAH KARAN KİMDİR?

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde belediye yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Emrah Karan, yerel yönetim bünyesinde farklı kritik müdürlüklerden sorumlu isimler arasında yer almaktadır. Belediye organizasyon yapısı içerisinde özellikle sosyal hizmetler, çevre yönetimi ve belediye iştiraklerinin koordinasyonu gibi alanlarda görev alan Karan’ın sorumluluk alanı oldukça geniştir.

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde Emrah Karan’ın doğrudan ilişkilendirildiği müdürlükler arasında;

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

bulunmaktadır. Bu birimler, belediyenin hem günlük hizmet üretiminde hem de uzun vadeli yatırım ve ihale süreçlerinde önemli rol oynayan idari alanlar olarak dikkat çekmektedir.

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EMRAH KARAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Dilara Yıldız
Haberler.com
