Emrah Aytemur kimdir? Sevdiğim Sensin'in Fermanı Emrah Aytemur kaç yaşında, nereli?

“Sevdiğim Sensin” dizisinde Ferman karakterine hayat veren Emrah Aytemur, ekran başındakilerin merakını uyandırmaya devam ediyor. Sahne arkasındaki hayatı, tiyatro ve dizi projeleriyle kariyer yolculuğu, izleyiciler tarafından araştırılan ve gündemde sıkça konuşulan detaylar arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRAH AYTEMUR KİMDİR?

Emrah Aytemur, tiyatro oyuncusu, uyarlayan, sinema ve dizi film oyuncusu ile dublör olarak tanınan bir sanatçıdır. Tiyatro sahnelerinden ekranlara uzanan kariyeri, farklı türlerdeki projelerdeki performanslarıyla dikkat çekmektedir.

EMRAH AYTEMUR KAÇ YAŞINDA?

Emrah Aytemur, 1 Kasım 1988 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

EMRAH AYTEMUR NERELİ?

Emrah Aytemur, Elazığ doğumludur.

EMRAH AYTEMUR'UN KARİYERİ

Emrah Aytemur, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olup çeşitli tiyatro okullarında oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro sahnesinde “Barut Fıçışı”, “Zoraki Tabip”, “Deney”, “Beş Para Etmez Varyete” ve “Memurun Faslı” gibi oyunlarda görev aldı.

Ekran kariyerinde ise “Büyük Selçuklu”, “Leyla ile Mecnun”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, “Ayak İşleri”, “Dünya Bu”, “Konteynır Brothers: Hurdalık” ve “Duran” gibi televizyon dizilerinde; “Bize Müsaade” ve “Kovala” gibi sinema filmlerinde rol aldı. Ayrıca “Erkenci Kuş” dizisinde dublörlük yaptı ve yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.