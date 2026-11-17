Emlak vergisinin 2026 yılı ikinci taksiti 1-30 Kasım arasında ödeniyor, son gün 30 Kasım 2026 Pazartesi. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre yıllık vergi iki eşit taksitte ödeniyor: birinci taksit mart, nisan ve mayıs aylarında, ikincisi kasım ayında. Ödeme, konut, iş yeri, arsa ya da arazinin bulunduğu ilçenin belediyesine yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Yılda iki kez. Yıllık tutar ikiye bölünüyor ve ilk yarısı bahar aylarında, ikinci yarısı ise kasım sonuna kadar belediyeye yatırılıyor; 2026'nın ilk taksit dönemi haziran başında kapandığı için şu an sırada ikinci taksit var.

Yılın tamamını ilk taksit döneminde tek seferde ödemek de mümkün. O dönemde yalnız ilk yarıyı ödeyenler, kalan yarıyı kasım içinde yatırmak zorunda.

2026 İKİNCİ TAKSİT İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

30 Kasım 2026 Pazartesi. Ödemeler 1 Kasım'da başladı ve belediyeler duyurularını bu takvime göre yaptı; örneğin Bursa'da Nilüfer Belediyesi, ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım'a kadar alacağını kasım başında açıkladı.

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Vergi, taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeye ödeniyor. Üç yol var: belediyenin veznesi, belediyenin internet sitesindeki online ödeme ekranı ve e-Devlet. Bazı belediyeler anlaşmalı bankalar üzerinden havale ve EFT ile de ödeme alıyor, Eskişehir'deki Tepebaşı Belediyesi gibi bazıları ise kasım ayında mahallelere mobil vezne gönderdi.

Borç tutarı belediyenin internet sitesinden ya da e-Devlet'teki ilgili belediye hizmetinden sorgulanabiliyor. Farklı ilçelerde mülkü olan biri, her mülkün vergisini o ilçenin belediyesine ayrı ayrı öder.

EMLAK VERGİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

Gecikme zammı işler. Süresinde ödenmeyen taksite her ay için zam ekleniyor ve borç ne kadar uzun kalırsa tutar o kadar büyüyor. Güncel oranı ve toplam borcu taşınmazın bağlı olduğu belediyeden öğrenmek mümkün.