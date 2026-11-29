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Emlak vergisinin tutarı, taşınmazın vergi değeri ile kanundaki oranın çarpılmasıyla bulunuyor. Konutta oran büyükşehir dışında binde 1, büyükşehir sınırlarında binde 2; yani büyükşehirde vergi değeri 2 milyon lira olan bir konutun yıllık bina vergisi 4 bin lira, kasım taksidi 2 bin lira ediyor. Yıllık tutar mayıs ve kasım olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2026 vergi takvimine göre ikinci taksitin son günü 30 Kasım Pazartesi. Bu tarihe kadar ödenmeyen borca, 6183 sayılı Kanun uyarınca her ay için yüzde 3,7 gecikme zammı ekleniyor.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Tutar taşınmazın türüne ve bulunduğu yere göre değişiyor. Büyükşehir belediyesi sınırlarında oranlar iki katına çıkıyor:

Taşınmaz türü Büyükşehir dışı Büyükşehir sınırları Konut Binde 1 Binde 2 İş yeri Binde 2 Binde 4 Arsa Binde 3 Binde 6 Arazi Binde 1 Binde 2

Hesap için taşınmazın vergi değerini bilmek gerekiyor. Bu değer belediyenin kayıtlarında duruyor; borç sorgulama ekranlarında ödenecek taksit tutarı doğrudan görünüyor. Örnekteki 2 milyon liralık konut büyükşehir dışında olsaydı yıllık vergi 2 bin lira, kasım taksidi bin lira olacaktı. Haberler.com'un aktardığına göre 2027-2029 yıllarında vergi değerleri, bir önceki yılın değeri yeniden değerleme oranıyla artırılarak belirlenecek.

30 KASIM'DAN SONRA GECİKME ZAMMI NE OLUR?

Süresinde ödenmeyen emlak vergisine aylık yüzde 3,7 gecikme zammı uygulanıyor. Oran, 13 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye indirilmişti. Zam, borç kapanana kadar her ay için işlemeye devam ediyor.

İkinci taksit tutarı Gecikme Ödenecek tutar 2.500 TL Süresinde 2.500 TL 2.500 TL 1 ay 2.592,50 TL 2.500 TL 2 ay 2.685 TL

Son gün hafta sonuna denk gelmiyor. İlk taksitte 31 Mayıs pazar olduğu için süre 1 Haziran'a kaymıştı; 30 Kasım ise iş günü, bu yüzden ödeme süresi pazartesi mesai bitiminde doluyor.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Vergi alacaklısı belediye olduğu için ödeme vergi dairesine değil, taşınmazın bulunduğu belediyeye yapılıyor. Kullanılabilecek ödeme yolları şunlar:

Belediye hizmet binalarındaki vezneler

hizmet binalarındaki vezneler Belediyenin internet sitesindeki e-belediye ya da online ödeme sayfası

Belediyenin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri

Aynı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları

Bazı belediyelerde PTT şubeleri

Son güne yığılmayı azaltmak için bazı belediyeler vezneleri hafta sonu da açtı; Manisa'da Şehzadeler Belediyesi, ikinci taksit tahsilatı için veznelerin hafta sonu açık olacağını duyurdu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖDENİR Mİ?

e-Devlet'te emlak vergisi borcu sorgulanabiliyor, ancak doğrudan ödeme her belediyede açık değil. Belediyesi e-Devlet'e ödeme hizmeti bağlayan vatandaş işlemi oradan tamamlayabiliyor. Diğerleri tutarı e-Devlet'ten öğrenip ödemeyi belediyenin sitesinden, vezneden ya da bankadan yapıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Türkiye genelinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu olan bazı gruplar, o konut için emlak vergisi ödemiyor:

Geliri olmayan ev hanımları ve işsizler

Yalnızca SGK'dan emekli aylığı alan emekliler, onların dul ve yetimleri

Engelliler

Gaziler, şehit ve gazilerin dul ve yetimleri

Konut hisseliyse 200 metrekare sınırına konutun toplam brüt alanı esas alınıyor. Muafiyet kendiliğinden başlamıyor; hak sahibinin belediyeye başvurması gerekiyor.