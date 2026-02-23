Emirhan Topçu sakatlandı mı, neden sakatlandı? Emirhan Topçu kaç hafta yok?

Emirhan Topçu'nun sakatlık yaşayıp yaşamadığı, sakatlandıysa bunun hangi bölgeden olduğu ve kaç hafta forma giyemeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Genç oyuncunun durumu hakkında kulüpten yapılacak bilgilendirme beklenirken, sahalara dönüş süresi ve maç kadrolarındaki olası yokluğu da merak konusu olmaya devam ediyor.

EMİRHAN TOPÇU GÖZTEPE MAÇINDA SAKATLANDI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş–Göztepe karşılaşmasında siyah-beyazlı ekipte talihsiz bir sakatlık yaşandı. Beşiktaş'ın stoperi Emirhan Topçu, mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemedi. 25 yaşındaki savunmacı, 70. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bırakarak kenara geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü, Emirhan Topçu'nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Göztepe maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcunun hastanede yapılan MR kontrollerinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Genç oyuncunun tedavisine kulüp sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

EMİRHAN TOPÇU KAÇ HAFTA YOK?

Siyah-beyazlı kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Emirhan Topçu, yaşadığı bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak. Savunma hattında önemli bir eksik oluşmasına neden olan bu gelişme, Beşiktaş teknik heyetinin önümüzdeki haftalardaki planlamasını da doğrudan etkileyecek. Taraftarlar ise Emirhan Topçu'nun sahalara ne zaman döneceğini yakından takip ediyor.