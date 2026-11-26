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Emirhan Topçu sakatlandı mı, neden oyundan çıktı soruları maç devam ederken Beşiktaş taraftarlarının gündemine oturdu. Emirhan Topçu, Hapoel Beer-Sheva maçının ilk yarısında aldığı darbenin ardından baş dönmesi yaşadı. Milli futbolcu ikinci yarıda oyuna devam etmedi ve yerini Yasin Özcan'a bıraktı. Emirhan Topçu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

EMİRHAN TOPÇU NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Emirhan Topçu, Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının ilk yarısında bir darbe aldı. Darbenin ardından baş dönmesi yaşayan oyuncu, ikinci yarının başında oyundan çıkarıldı. Beşiktaş teknik heyeti, Emirhan Topçu'nun yerine Yasin Özcan'ı oyuna aldı.

EMİRHAN TOPÇU SAKATLANDI MI?

Emirhan Topçu, aldığı darbe sonrası baş dönmesi yaşadı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi, hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Beşiktaş'tan Emirhan Topçu'nun durumuna ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.

EMİRHAN TOPÇU'NUN YERİNE KİM OYUNA GİRDİ?

Emirhan Topçu'nun yerine ikinci yarının başında Yasin Özcan oyuna dahil oldu.

EMİRHAN TOPÇU GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Emirhan Topçu'nun durumu, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş için önemli bir soru işareti oluşturuyor. Milli oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği, hastanede yapılacak kontrollerin sonuçlarına göre belli olacak.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ cezası, Emmanuel Agbadou ise dizindeki sakatlığı nedeniyle Hapoel Beer-Sheva maçında forma giyemedi. Alexander Nübel, Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard ise teknik heyetin kararıyla karşılaşmaya yedek başladı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Batum'daki Batumi Arena'da oynanıyor ve TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maç, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durmuştu.