Emirhan Topçu neden yok, İtalya Türkiye maçında Emirhan Topçu yok mu, yedek mi, cezalı mı, Emirhan Topçu sakat mı?

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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya konuk olacağı kritik mücadele yaklaşırken gözler Emirhan Topçu'ya çevrildi. Milli oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı, sakatlığının bulunup bulunmadığı ve cezalı durumda olup olmadığı sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Emirhan Topçu sakat mı, cezalı mı, yedek mi?" sorularının yanıtını merak eden taraftarlar için tüm ayrıntılar haberimizde.

EMİRHAN TOPÇU NEDEN YOK?

Emirhan Topçu, İtalya maçı öncesindeki son antrenmanda dizinde yaşadığı sorun nedeniyle idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Milli futbolcunun İtalya karşısında sahaya çıkıp çıkamayacağı, sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

EMİRHAN TOPÇU SAKAT MI?

Emirhan Topçu'nun sakatlık sorunu yaşadığı biliniyor. Milli oyuncu, kamp döneminde de dizindeki ağrı nedeniyle bazı antrenmanlarda yer alamamıştı. Son idmanda aynı bölgedeki şikayetinin tekrar etmesi üzerine çalışmanın kalan kısmına katılamadı. Bu gelişme, oyuncunun İtalya maçındaki durumunu belirsiz hale getirdi.

EMİRHAN TOPÇU CEZALI MI?

Emirhan Topçu'nun İtalya maçındaki durumunun herhangi bir cezayla ilgisi bulunmuyor. Milli futbolcunun forma giyip giymeyeceğine dair soru işareti, tamamen dizindeki sakatlık sorunundan kaynaklanıyor. Bu nedenle "Emirhan Topçu cezalı mı?" sorusunun yanıtı hayır.

EMİRHAN TOPÇU İTALYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Emirhan Topçu'nun İtalya maçında oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi. Sakatlığın nüksetmesi, teknik heyetin oyuncu hakkındaki kararını etkileyecek. Milli futbolcunun ilk 11'de, yedek kulübesinde ya da kadro dışında olup olmayacağı, maç saatine yakın netleşmesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM İTALYA MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşılaşmasının son antrenmanını Belçika'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Standard Liege Kulübü'ne ait akademi tesislerinde yapılan çalışma; ısınma, pas, rondo ve çabukluk egzersizleriyle başladı. Antrenmanın devamında İtalya maçına yönelik taktik provalar ve duran top organizasyonları üzerinde duruldu. Çalışma, taktik maçla sona erdi.

MİLLİ TAKIMDA EKSİKLER ÇOĞALIYOR

Emirhan Topçu'nun sakatlığı, milli takımın İtalya maçı öncesindeki eksik listesine yeni bir soru işareti ekledi. Belçika maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan izinli olarak ayrılırken, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ise sakatlıkları nedeniyle aday kadroya dahil edilmemişti.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un dördüncü haftasında İtalya ile 5 Ekim Pazartesi akşamı deplasmanda karşılaşacak. Bologna'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak tarafından yönetilecek. Grupta henüz puan alamayan milliler, bu zorlu deplasmandan ilk puanlarını çıkarmayı hedefliyor.