Emirhan Topçu kimdir? Emirhan Topçu'yu hangi takımlar istiyor?

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Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu ara transfer döneminde satmayı düşünmüyor. İki yabancı kulübün ilgilendiği 26 yaşındaki stoperin siyah-beyazlı kulüple 2028'e kadar sözleşmesi var ve teknik direktör Vincenzo Italiano da oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Kapı tamamen kapalı değil. Beklentinin çok üstünde bir teklif gelirse kulüp durumu yeniden konuşacak.

EMİRHAN TOPÇU'YU HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

Emirhan Topçu ile İngiltere'den Hull City ve Fransa'dan Nice ilgileniyor. İki kulübün ilgisini 28 Ekim 2026'da Fanatik duyurdu; Beşiktaş yönetimi ise şimdilik oyuncuyla yola devam etmeyi seçti.

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Emirhan Topçu, Beşiktaş'ta oynayan milli futbolcu. Asıl mevkisi stoper. Gerektiğinde sol bekte de oynayan 1,88 boyundaki savunmacı, kafa toplarında güçlü ve geriden oyun kurarken topu rahat kullanan bir oyuncu olarak biliniyor.

EMİRHAN TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

Emirhan Topçu 26 yaşında. 11 Ekim 2000'de doğdu.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emirhan Topçu kariyerinin büyük bölümünü Çaykur Rizespor'da geçirdi. Futbola Rize ekibinin altyapısında başlayan stoper 2018'de A takıma yükseldi ve 2024'e kadar burada 78 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Sonra Beşiktaş geldi.

EMİRHAN TOPÇU BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN GELDİ?

Emirhan Topçu, 2024 yazında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılar oyuncu için Çaykur Rizespor'a 3,4 milyon euro ödedi, Topçu da 2 Ağustos 2024'te dört yıllık sözleşmeyi imzaladı. Şu an Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu geçiriyor; Italiano döneminde 15 maça çıktı ve 1 gol attı.

EMİRHAN TOPÇU MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Emirhan Topçu A Milli Takım'da oynadı. İlk maçına 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde Galler deplasmanında çıktı ve Cardiff City Stadyumu'nda 0-0 biten karşılaşmanın 90. dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna girdi.