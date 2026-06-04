Türk iş dünyası ve siyaset çevrelerinde adı sıkça geçen Emir Sarıgül, özellikle ailesi ve kariyer geçmişiyle merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Mustafa Sarıgül’ün oğlu olan Emir Sarıgül kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MUSTAFA SARIĞUL'ÜN OĞLU EMİR SARIĞUL KİMDİR?

Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’ndan dünyaya gelen oğludur. 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi, Emir Sarıgül henüz 4 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Daha sonra İngiltere’nin Londra kentinde bulunan American Intercontinental University’de yüksek lisans yapmıştır.

İş dünyası ve sosyal yaşamda aktif bir profil çizen Emir Sarıgül, aynı zamanda spor ve sosyal sorumluluk alanlarında da görevler üstlenmiştir. Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapması, kamuoyunda bilinirliğini artıran önemli görevleri arasında yer almıştır.

EMİR SARIĞÜL NE İŞ YAPIYOR?

Emir Sarıgül iş dünyasında aktif rol alan bir isimdir. Eğitimini işletme alanında tamamlaması, kariyerini özellikle yönetim, iş geliştirme ve kurumsal organizasyonlar üzerine şekillendirmesinde etkili olmuştur.

Sarıgül, farklı dönemlerde özel sektör ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almış, kurumsal yapılar içinde yönetimsel görevler üstlenmiştir. Özellikle spor yöneticiliği tecrübesi ve kulüp yönetimindeki görevleri, iş hayatındaki deneyim alanını genişleten unsurlar arasında gösterilmektedir.

EMİR SARIĞÜL KAÇ YAŞINDA?

Emir Sarıgül 1981 yılında doğmuştur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

EMİR SARIĞÜL NERELİ?

Emir Sarıgül İstanbul doğumludur. Hayatının büyük bölümünü İstanbul’da geçirmiş, eğitim sürecini de yine bu şehirde tamamlamıştır.

EMİR SARIGÜL EVLİ Mİ?

Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki kız çocukları dünyaya gelmiştir. Çift, 2019 yılında boşanmıştır.

Boşanma sonrasında da kamuoyunda sık sık gündeme gelen Sarıgül’ün özel hayatı zaman zaman magazin ve sosyal yaşam haberlerinde yer almaktadır. Ayrıca sanatçı Sibel Can ile ilişki yaşadığı yönündeki haberler de çeşitli medya organlarında yer bulmuştur.