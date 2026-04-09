Emir Can İğrek gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek’in adı, sosyal medyada ve haber sitelerinde hızla gündem oldu. Son dakika gelişmeleri, gözaltı iddiaları ve operasyon haberleriyle hayranları ve takipçileri büyük bir merak içinde. Emir Can İğrek ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

EMİR CAN İĞREK GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, ünlülere yönelik yapılan yeni dalga operasyon kapsamında Emir Can İğrek hakkında gözaltı kararı verilmiş ve operasyon kapsamında isimlerinden biri olmuştur.

EMİR CAN İĞREK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emir Can İğrek, diğer 13 kişi ile birlikte yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması için hakkında işlem başlatılan isimlerden biridir. Operasyonun detayları soruşturma kapsamında devam etmektedir.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şunlardır:

Hafsanur Sancaktutan

Somer Sivrioğlu

Sinem Özenç Ünsal

Ahsen Eroğlu

Mert Demir

Emre Fel

Burak Deniz

Serra Pirinç

Ogün Alibaş

Utku Ünsal

Elif Büşra Pekin

Ender Eroğlu

Enes Güler

Not: İsimlerden 11 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi aranmaktadır ve 1 kişi yurt dışında bulunmaktadır.

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Emir Can İğrek, Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Alternatif müzik tarzında eserler üretmektedir ve gitar çalmaktadır. Müziğe küçük sahne gruplarında başlayıp, Nazım Hikmet Akademisi’nde şan eğitimi almıştır. 2018’de ilk albümü Ağır Roman, 2023’te Parti İptal albümünü yayınlamıştır. Çıkışını 2019’daki Nalan şarkısıyla yakalamıştır ve birçok ödül kazanmıştır.

EMİR CAN İĞREK KAÇ YAŞINDA?

Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993 doğumludur. 2026 itibarıyla 33 yaşındadır.

EMİR CAN İĞREK NERELİ?

Emir Can İğrek, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi doğumludur.

EMİR CAN İĞREK’İN KARİYERİ

İlk uzunçalar albümü: Ağır Roman (2018)

Öne çıkan şarkılar: Nalan (2019), Can Dostum (2023)

EP ve tekli çalışmaları: Sapa (2020), Gömleğimin Cebi (2019), Dargın (2020, Zeynep Bastık ile) ve daha birçok parçaya sahiptir.

Ödülleri: PowerTürk Müzik Ödülleri, Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri, YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri, Müzikonair Ödülleri gibi çeşitli prestijli ödüller.

Özel projeler: Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde kaybettiği arkadaşıyla yapay zekâ düeti gerçekleştirmiştir.