Emir Berke Zincidi kimdir? Emir Berke Zincidi kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının sevilen genç oyuncularından Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta başlayan kariyeri ve güçlü performanslarıyla adından söz ettiriyor. Peki, Emir Berke Zincidi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayranlarının merak ettiği tüm detaylar gündemde konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR?

Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta oyunculuk dünyasına adım atmış ve Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmıştır. Reklam filmleriyle ekran serüvenine başlayan Zincidi, televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

EMİR BERKE ZİNCİDİ KAÇ YAŞINDA?

4 Ekim 2005 doğumlu olan Emir Berke Zincidi, 2025 yılı itibarıyla 20 yaşındadır.

EMİR BERKE ZİNCİDİ NERELİ?

Zincidi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da dünyaya gelmiştir.

EMİR BERKE ZİNCİDİ'NİN KARİYERİ

Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta ajansa kaydolmuş ve reklam filmleriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Asıl çıkışını 2010-2012 yıllarında Kanal D'de yayınlanan "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Osman Akarsu karakteriyle yapmış ve bu performansıyla "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır.

Daha sonra "Küçük Ağa", "Bir Deniz Hikayesi" ve "Arka Sokaklar" gibi projelerde rol almış, "İkizler Memo-Can" dizisinde ise ikiz kardeşleri canlandırmıştır. Sinema alanında ise 2013 yapımı "Hititya: Madalyonun Sırrı" filminde yer almıştır. Zincidi, bir süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra yeni projelerle oyunculuk kariyerine geri dönmeyi planlamaktadır.