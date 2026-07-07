Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Emine Ün, başarılı oyunculuk kariyeri ve özel yaşamıyla yeniden gündemde yer alıyor. Özellikle oyuncu Emre Kınay ile yaptığı evlilik nedeniyle de sık sık araştırılan Emine Ün'ün hayatı merak ediliyor. Emine Ün kimdir? Emre Kınay'ın eski eşi Emine Ün kaç yaşında, nereli? İşte Emine Ün'ün yaşamı, kariyeri ve rol aldığı yapımlara dair merak edilen detaylar...

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün, Türk oyuncu, eski manken ve sunucudur. 24 Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kariyerine modellik yaparak başlayan Ün, daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

EMİNE ÜN KAÇ YAŞINDA?

Emine Ün, 24 Kasım 1977 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

EMİNE ÜN NERELİ?

Emine Ün, İstanbul doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren Ün, modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelerek televizyon dünyasında başarılı bir kariyer inşa etti.

EMİNE ÜN'ÜN KARİYERİ

Emine Ün, 1990'lı yıllarda mankenlik yaparak adını duyurdu. Ardından oyunculuğa geçiş yapan Ün, birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı.

Özellikle Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Aşk ve Gurur ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlardaki performanslarıyla tanındı. Kariyeri boyunca televizyon programlarında sunuculuk da yapan Emine Ün, uzun yıllardır magazin ve sanat dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor.

Oyunculuğun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Emine Ün, televizyon ve sanat çalışmalarını sürdürmektedir.