Haberler

Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Emine Hilal Yelekçi neden gözaltına alındı?

Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Emine Hilal Yelekçi neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubunun üyesi Emine Hilal Yelekçi ile ilgili sosyal medyada yayılan haberler ve iddialar gündemi sallıyor. Peki, Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Emine Hilal Yelekçi neden gözaltına alındı?

Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubunun bu üyesiyle ilgili ortaya atılan iddialar, takipçileri ve müzik dünyasında merak uyandırdı. Peki, Yelekçi gerçekten gözaltına mı alındı? Gelişmeler ve bilinmeyenler şimdiden konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMİNE HİLAL YELEKÇİ GÖZALTINA MI ALINDI?

Emine Hilal Yelekçi'ye yönelik herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı. Grup üyeleriyle ilgili haberlerde öne çıkan iddialar, sosyal medya ve basındaki spekülasyonlardan kaynaklanıyor.

Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Emine Hilal Yelekçi neden gözaltına alındı?

EMİNE HİLAL YELEKÇİ'YE HAPİS CEZASI MI VERİLECEK?

Mahkeme, Manifest grubu üyelerine "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verdi. Emine Hilal Yelekçi de bu kapsamda ceza alan grup üyeleri arasında yer alıyor. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldığı için ceza ertelenmiş durumda.

EMİNE HİLAL YELEKÇİ'YE NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Emine Hilal Yelekçi, Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen Manifest konserindeki dans ve sahne performansları nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamaları kapsamında yargılandı ve mahkeme tarafından hapis cezası verildi.

Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Emine Hilal Yelekçi neden gözaltına alındı?

HANGİ MANİFEST ÜYELERİNE HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Manifest grubunun tüm üyeleri, yani Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi, mahkeme tarafından ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için ceza ertelenmiş ve adli kontrol kapsamında yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz

Siyasette görülmemiş sözler! CHP'li isimden Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
title