Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Emine Hilal Yelekçi neden gözaltına alındı?

Emine Hilal Yelekçi gözaltına mı alındı? Manifest grubunun bu üyesiyle ilgili ortaya atılan iddialar, takipçileri ve müzik dünyasında merak uyandırdı. Peki, Yelekçi gerçekten gözaltına mı alındı? Gelişmeler ve bilinmeyenler şimdiden konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMİNE HİLAL YELEKÇİ GÖZALTINA MI ALINDI?

Emine Hilal Yelekçi'ye yönelik herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı. Grup üyeleriyle ilgili haberlerde öne çıkan iddialar, sosyal medya ve basındaki spekülasyonlardan kaynaklanıyor.

EMİNE HİLAL YELEKÇİ'YE HAPİS CEZASI MI VERİLECEK?

Mahkeme, Manifest grubu üyelerine "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verdi. Emine Hilal Yelekçi de bu kapsamda ceza alan grup üyeleri arasında yer alıyor. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldığı için ceza ertelenmiş durumda.

EMİNE HİLAL YELEKÇİ'YE NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Emine Hilal Yelekçi, Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen Manifest konserindeki dans ve sahne performansları nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamaları kapsamında yargılandı ve mahkeme tarafından hapis cezası verildi.

HANGİ MANİFEST ÜYELERİNE HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Manifest grubunun tüm üyeleri, yani Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi, mahkeme tarafından ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için ceza ertelenmiş ve adli kontrol kapsamında yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı.