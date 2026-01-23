Emine Erdoğan, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olarak değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki aktif rolüyle de dikkat çekmektedir. Peki, Emine Erdoğan aslen nereli? Emine Erdoğan Arap kökenli mi? Emine Erdoğan'ın annesi babası kim? İşte bu soruların yanıtları, hayat hikayesi ve detaylı bilgiler.

EMİNE ERDOĞAN ASLEN NERELİ?

Emine Erdoğan, 21 Şubat 1955 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Siirt'lidir ve köken olarak Güneydoğu Anadolu bölgesine dayanmaktadır. Beş kardeşin beşincisi ve tek kızı olan Emine Erdoğan, çocukluğunu İstanbul'da geçirmiştir.

EMİNE ERDOĞAN ARAP KÖKENLİ Mİ?

Emine Erdoğan'ın kökeniyle ilgili sıkça merak edilen konulardan biri de Arap kökenli olup olmadığıdır. Yapılan araştırmalara ve aile geçmişine göre, Emine Erdoğan'ın ailesi Siirt'li olup Arap kökenine sahiptir.

EMİNE ERDOĞAN'IN ANNESİ BABASI KİM?

Emine Erdoğan, Cemal ve Hayriye Gülbaran çiftinin beşinci çocuğu ve tek kızıdır. Ailesinin büyük bir kısmı İstanbul'da yaşamış, köken olarak Siirt'e dayanmaktadır. Babası Cemal Gülbaran ve annesi Hayriye Gülbaran, kızlarını disiplinli ve eğitim odaklı bir ortamda yetiştirmiştir.