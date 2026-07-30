Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı Haber Videosunu İzle
Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gülistan Doku soruşturmasına yönelik 4.? ?dalga operasyonda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 şüpheli tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest kaldı. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut

Şimdi her şey yeniden başlıyor! Transferde beklenen gerçekleşti
Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif

Tesadüfün böylesi! Sahilde yürürken karşısına ikinci kez çıktı
Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı: Bizzat ilgileneceğim

Ölümüyle kahreden ünlü ismin küçük kızına sahip çıktı
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu